Teater klar med ny forestilling: En hyldest til det nordjyske

Vendsyssel Teater har 16. september urpremiere på den helt nye forestilling "Nordenfjords".

I forestillingen medvirker Nordjysk Pigekor, der med deres unikke stemmer og samklang er et vigtigt og kraftfuldt element i oplevelsen. Og samtidig er det et samarbejde, som Vendsyssel Teater længe har drømt om:

- Vi er utroligt glade for, at det er lykkes at etablere et samarbejde med Nordjysk Pigekors dygtige unge sangere. Sammen med komponist Johannes Smed har koret udviklet effekter, sange og korharmonier, som kommer til at udgøre hele lyduniverset i forestillingen. Det er en ganske særlig proces, som vi glæder os til at dele med publikum og håber, at de kan genkende den nordjyske stemning, siger dramaturg Ditte Bladt-Hansen i en pressemeddelelse.

Nordenfjords - om at kende sit ophav

"Nordenfjords" handler blandt andet om det vigtige i at kende sit ophav. I forestillingen følger man hovedkarakteren Annika, der kommer på rejse rundt i Vendsyssel.

Bølgerne bruser i øregangene, vindens susen rusker i hende og under træerne knitrer skovbunden for hendes fødder. Den unge kvinde Annika har lige mistet sin mor, og nu står hun i Vendsyssel for at finde en far, som hun aldrig har mødt. For hvem er hun uden sin mor, og hvorfor lød moderens fortælling om Annikas rødder så mystisk?

Med et foto i hånden tager Annika på jagt. Formålet er at løse det mysterium, som billedet repræsenterer - og undervejs mødet Annika en taxachauffør, en kunstner, en ekspeditrice på en grillbar, betondyr, en ung mand med sin hund, en talende ulv og mange flere skikkelser. Men noget spiller hende et puds - er de alle sammen virkelige eller byder hendes færd på modstand og hjælp fra helt uventede kanter?

"Nordenfjords" er en eksistentiel fortælling , der samtidig er en hyldest til det nordjyske.

Som nævnt er der premiere 16. september, og derefter kan forestillingen opleves frem til 7. oktober. På hverdage opføres "Nordenfjords 19.30 - mens det om lørdagen er klokken 15.

Du kan læse mere om forestillingen på Vendsyssel Teaters hjemmeside.