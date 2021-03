Teater Nordkraft præsenterer ny teaterfestival

Er du en af de mange, der er blevet fanget af teatrenes digitale forestillinger - skabt ikke til teaterscenen, men til at blive oplevet på en digital scene, så skal du se med, når Danmarks allerførste digitale teaterfestival, RE:LOCATIONS, lander lige inden genåbningen af teatrene.

Den helt nye teaterfestival finder sted 21. april til 9. maj i Aalborg, København, Helsinki og Mumbai - og alle de byer, hvor mennesker åbner deres computer og logger ind for at få en unik live teateroplevelse. Og er du hurtig, kan du også købe eksklusiv adgang til fysisk overværelse af en af de tre forestillingerne.

Festivalen er produceret af scenekunstagenturet Wildtopia og præsenteres sammen med Teater Nordkraft i Aalborg og Teater Viirus i Helsinki som partnere, skriver Teater Nordkraft i en pressemeddelelse.

Og så byder festivalen på en urpremiere på to helt nye produktioner: 'Avatar Me' af det danske reumertvindende teaterkompagni Fix & Foxy samt 'TM' af belgiske Ontroerend Goed.

- 'Avatar Me' leger med en meget simpel ide om at leve et andet menneskes liv for et øjeblik - i det her tilfælde et menneske, som befinder sig et helt andet sted i verden end dig. Det handler om at købe sig til et andet menneske og om kontrol, fortæller Tue Biering, der er kunstnerisk leder på Fix & Foxy og instruktør på 'Avatar Me', der har Teater Nordkraft som co-producent.

Hvad den tredje forestilling bliver, er endnu ikke offentliggjort.

Teater Nordkraft er medproducer på stykket 'Avatar Me', der vises på festivalen, og hvor du får mulighed for at blive en anden person i et andet land, og at gå gennem gaderne og møde mennesker i en digital intim stund. Foto: Fix & Foxy

- Vi er sprunget årtier frem i udvikling

Minna Johannesen, Teater Nordkrafts leder, er en af dem, der går forrest med nye former for digitalt teater i Danmark, og hun har store forventninger til den nye festival.

- Noget af det interessante ved det digitale format er, at når det virker, så opstår der en helt ny nærhed – publikum kan virkelig føle, at de kommer meget tæt på skuespillerne. Ikke fordi det er nærbilleder, men fordi der kan opstå en anden form for kontakt. Formatet kommer aldrig til at erstatte levende scenekunst, men det er et spændende sidespor, der er kommet for at blive. Vores publikum er digitale væsener - vant til at opleve digitale fotos, musik, film og menneskelig kontakt, og corona har sparket os allesammen flere årtier frem i udvikling, siger Minna Johannesen.

Også festivaldirektør Karen Toftegaard fra Wildtopia, der har bidraget til udviklingen af en række danske teaterfestivaler, ser stort potentiale i RE:LOCATIONS.

- ”Relocation” betyder flytning – og hvis der er noget, corona har lært os, er det at se tingene på en anden måde. At flytte vores blikke og kunne se nye muligheder er væsentligt. Og der er netop nu et momentum for live digital scenekunst, hvor Danmark kan være med på internationalt plan, selvom vi er en lille spiller, fordi vi har kreativ kapacitet til at udvikle nye oplevelsesformer, siger hun.