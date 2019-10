Teater Nordkraft skal have ny chef: Nu har du chancen

Teater Nordkraft skal have ny teaterchef. Det står klart, efter Jakob Tekla Jørgensen har valgt ikke at forlænge sin nuværende aftale, der udløber i juni 2020.

Den 44-årige teaterchef har bestredet posten siden 2010. Han har bevidst valgt at sige fra i god tid, så teatret får tid til at finde en passende afløser. Derudover har det været vigtigt for ham at give stafetten videre, mens teatret klarer sig godt.

- Det er vigtigt for mig at videregive et teater i topform. Vi fik vores anden Reumert i juni, vores organisation er den bedste nogensinde, der er ro på økonomien, og vores omstilling til ensemble- og repertoireteater er lykkedes, siger han i en pressemeddelelse.

Fra teatrets side er de kede af, at teaterchefen ikke ønsker at forlænge aftalen, men samtidig ønsker de ham al og held og lykke i fremtiden.

Jakob Tekla Jørgensen ønsker ikke at forlænge sin kontrakt på Teater Nordkraft. Foto: Arkiv/Jesper Thomasen

Ny udfordring er uvis

Sideløbende med rollen som teaterchef på Teater Nordkraft har han været involveret i en række tiltag for udviklingen af teater i Danmark, og han er en af hovedpersonerne bag brancheorganisationen Dansk Teater, som han i 2018 også blev den første formand af.

Alligevel ved han endnu ikke, hvad der skal ske, når han fra næste sommer står uden job. Det er noget, han vil tage sig tid til at tænke over.

- Det er gået stærkt de sidste ti år, og nu vil jeg lige trække vejret og kigge mig omkring. Om jeg skal være leder på et andet teater eller en anden kulturinstitution, ved jeg ikke, siger Jakob Tekla Jørgensen og tilføjer:

- Jeg elsker at få svære ting til at lykkes - ved hjælp af både højre og venstre hjernehalvdel - og jeg har været helt inde i centrum af mange forandringsprocesser og opstart af organisationer. Det er på det felt, at jeg finder de mest spændende udfordringer. Hvordan det så konkret kommer til at se ud, vil vise sig.

Vil have lokal teaterchef

For Teater Nordkraft består opgaven nu i at finde en ny teaterchef. Heldigvis har de god tid til at finde den helt rette.

- Den nye teaterchef overtager et teater i absolut topform og med alle muligheder foran sig, så vi regner med et felt af stærke ansøgere. Teater Nordkraft har de sidste 10 år specialiseret sig i ny dansk dramatik, som fortæller store globale historier med et lokalt udgangspunkt, så vi vil vægte højt at få en teaterchef med lokal forankring. Vi søger derfor primært i den danske talentmasse, siger bestyrelsesformand Johannes Andersen.

I forlængelse af det oplyser bestyrelsen af Teater Nordkraft, at stillingen bliver slået op inden julen 2019.