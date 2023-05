Teater svinger sparekniven og opsiger medarbejdere

AALBORG:Et af landsdelens kulturelle flagskibe, Aalborg Teater, valgte i den forgangne uge at opsige seks af teatrets medarbejdere. Det erfarer Nordjyske.

En af de opsagte medarbejdere har via et opslag på de sociale medier, oplyst, at opsigelserne skyldes besparelser.

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar fra Aalborg Teater for at få oplyst, hvor store de økonomiske udfordringer er, samt hvad de bunder i, og derudover få at vide, om der kommer yderligere konsekvenser for medarbejdere og teatergængere. Men det er endnu ikke lykkedes.

Opdateres...