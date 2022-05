Teaterdirektør løfter sløret: Det kan du glæde dig til i næste sæson

Mens sæson 2021/22 klinger ud hos Vendsyssel Teater, er kataloget for den kommende sæson på vej i trykken. Og teaterdirektør Lars Sennels kan løfte sløret for en perlerække af forestillinger med stor kunstnerisk spændvidde:

- Jeg glæder mig til en sæson med fem egenproduktioner foruden ni gæstespil, forestillinger for børn og unge samt en lang række meget forskellige arrangementer, der kan fylde vores dejlige hus på Banegårdspladsen.

Det skriver Vendsyssel Teater i en pressemeddelelse.

Teaterdirektør Lars Sennels glæder sig til næste sæsons program. Foto: Tao Lytzen

Vendsyssel Teater har en ambition om at spille ny dansk dramatik med udgangspunkt i landsdelen; fortællinger, vi som vendelboer og nordjyder kan spejle os i. Det sker i sæson 22/23 gennem to store, lokalt funderede egenproduktioner:

- Den første, ‘Lønstrup Ladies’, der får premiere 15. september, er meget relevant i dagens Nordjylland. Jeg oplever, at rigtig mange flytter tilbage til landsdelen efter nogle år andre steder – og stykket handler netop om to stærke kvinder, der er vendt tilbage til Vendsyssel. Samtidigt er det en kærlighedserklæring til Lønstrup, livet ved havet og de folk, der bor der. Lønstrup fylder meget i vores bevidsthed, siger Lars Sennels.

- Senere på efteråret, fra 17. november, spiller vi ‘Rundkørsel’, som pandemien hindrede os i for to år siden. Også den er ny dansk dramatik med udgangspunkt i livet, hvor vi bor. Vi diskuterer jo hele tiden kunstens rolle, og stykket skal gerne få os til at reflektere over, hvad vi skal med kunst. Vi bor i en af de byer i Danmark med mest kunst i det offentlige rum takket være kunstfonden. Samtidigt vækker planer om et nyt kunstværk i gadebilledet næsten altid debat, konstaterer Lars Sennels.

Vendsyssel Teater har foruden ny dansk dramatik fokus på klassikere med helt nye greb. I den kommende sæson bliver det ‘Arturo Ui’, et af Bertolt Brechts mindre kendte stykker:

- Den bliver sat i scene af en spændende ung instruktør, Sigrid Johannesen. Forestillingen taler direkte ind i samtiden, for på overfladen er det et gangsterdrama – men det handler om magt og undertrykkelse, om hvordan man ændrer et demokrati til et diktatur. Det emne er jo aktuelt mange steder, siger Lars Sennels.

Årets første egenproduktion på Vendsyssel Teater bliver ‘Afbrudt samliv’ med Lisbeth Gajhede og Jørgen Bing. Forestillingen, skrevet af Henriette Katrine Lund, vandt i januar konkurrencen Dramatisk Debut, som Vendsyssel Teater var med til at arrangere.

- På den måde medvirker vi til at give nye dramatikere mulighed for at blive spillet. Stykket handler om demens, der på den ene side berører rigtig mange af os, på den anden side stadig er tabubelagt, lyder det fra Lars Sennels.

Jakob Højlev Jørgensen, der spillede titelrollen i ’Onkel Vanja’ i dette forår, vender tilbage i foråret 2023 med monologen ’Kaptajn Utrolig’. Foto: David Bering, Montgomery

I årets sidste egenproduktion vender Jakob Højlev Jørgensen, der spillede titelrollen i ‘Onkel Vanja’ i marts i år, tilbage; denne gang som ‘Kaptajn Utrolig’. Det er en monolog om de svære ting og tunge byrder, mange må bære - hvad gør man for at klare alt?

Vægt på forskellighed

De ni gæstespil spænder vidt:

- Vi har prøvet at lægge et program med vægt på forskellighed. Blandt andet med danseforestillingen ‘Bolero extended’ og flere monologer, fortæller Ditte Bladt-Hansen, der er dramaturg på Vendsyssel Teater.

Vendsyssel Teaters dramaturg Ditte Bladt-Hansen: - Monologerne sætter fokus på vigtige og alvorlige emner som kræft, demens, parforhold og terror/krig. Foto: Tao Lytzen

- Monologerne sætter fokus på vigtige og alvorlige emner som kræft, demens, parforhold og terror/krig. Det sidstnævnte sker i ‘Jeg tror kun på en gud/et had’ med Mette Marckmann. Det er en stærk forestilling, hvor hun spiller tre kvinder, der oplever samme bombeangreb på en café, siger Ditte Bladt-Hansen.

En anden af monologerne bliver ‘Girls & Boys’ med Nanna Bøttcher - der er nomineret til en Reumert-pris for årets kvindelige hovedrolle for sin præstation. Også Marina Bouras fra ‘Zinkdrengene’, der ligeledes kommer til teatret, er nomineret – i hendes tilfælde for bedste kvindelige ensemblerolle.

En tredje Reumert-nominering er tilfaldet ‘Tandfeen’, en børne-forestilling, der også gæster teatret i den nye sæson.

- Vi er gået sammen med Hjørring Teater om to forestillinger. Det er dels ‘Ta’ mig som jeg er’ med Trine Pallesen som Grethe Ingmann, dels en ny forestilling fra grønlandske Teater Freezeproductions, som vi tidligere har haft besøg af, siger Ditte Bladt-Hansen.

Masser af events

Vendsyssel Teater er dog meget mere end egenproduktioner og gæstespil. Det sørger ikke mindst Pia Mourier for. Som eventkoordinator står hun for en meget lang række af arrangementer gennem sæsonen.

Nogle events foregår med jævne mellemrum, ikke mindst morgensang med Andreas Svaneborg. Det fylder teatrets foyer med glade stemmer hver tirsdag formiddag.

Eventkoordinator Pia Mourier står for en lang række af arrangementer gennem næste sæson. Foto: Tao Lytzen

- I den kommende sæson tilbyder vi også sang for og med de yngste. Med støtte fra Hjørring Kommune vil sangpædagog og korleder Christina Toft 10 gange lede “De små synger” for de nul- til fireårige, fortæller Pia Mourier.

Til de faste traditioner hører også salsa med jævne mellemrum, ligesom Cafeva indbyder seks gange i den mørke del af året. Det sker i et samarbejde mellem teatret, Teatercafeen Hos Uffe, FOF og Pia Mourier. Desuden åbnes musiksalen to gange om året til pladebasar, hvor tusindvis af vinylplader bliver sat til salg.

Blandt mange spændende enkeltarrangementer nævner Pia Mourier “Influencers og andre med jord i hovedet” 14. oktober. En af landets mest rutinerede komikere, NP Henriksen, går på scenen sammen med Daniel Hoffe, der under navnet Jyden var en af Danmarks første influencers. Med over 200.000 følgere er han stadig blandt de største.

Til jul byder teatrets talenthold på “Jul i boksen”, og næste sommer afslutter de deres to-årige forløb med forestillingen “Sidste sommer”.

- Vi har også fortsat mange rundvisninger, ligesom det er muligt at leje vores sale, siger Pia Mourier.