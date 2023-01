Thomas Kastrup-Larsen om årets Northern Winter Beat: - Her er koncerten, der går lige i maven

AALBORG: Det er ti år siden, at første udgave af Northern Winterbeat blev afholdt, og festivalen har siden da præsenteret musikelskere for overrumplende musikoplevelser, verdensnavne og upcoming talenter, før de stikker af.

Fx kunne man i 2014 opleve en ung udgave af The Minds of 99, der kun havde tre sange med, som de spillede flere gange foran et publikum på under 15 mennesker. Det er vand under broen, The Minds of 99 er siden da blevet et dansk topnavn, men konceptet bag Northern Winter Beat er det samme.

Mangler du hjælp til at overskue programmet, hjælper tre fans dig her på vej.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) har deltaget i Northern Winter Beat tre gange. Han har udvalgt sig kunstnere, han skal se, men "Nogle gange skal man også bare møde op og lade sig overraske". Arkivfoto

Thomas Kastrup-Larsen: Denne kunstner får mig til at boble af glæde

- Der er mange spændende artister med på dette års festival med alt fra underfundige tekster til rå garage rock og stille instrumentalmusik. Det er ikke alt, der falder i min smag, men det er klart en af festivalens styrker, at den er så bred og giver mulighed for at gå på opdagelse.

- Clamm (AU) er direkte punkrock med masser af energi og skarpe tekster. Det minder lidt om Idles, som i den grad også kan skabe en fest. Det går lige i maven og er et ”must see” for mig.

- A place to bury strangers (US) er fed direkte rock i et elektronisk univers. Det er lidt Sisters of Mercy eller tidlig the Cure over dem. Deres bedste hits er Everyting goes wrong og Keep Slipping away.

- Flying Horseman (BE) er lig med skæve rytmer og fængslende vokal. Jeg kommer lidt til at tænke på The Smiths, når jeg hører dem, og så alligevel ikke. Flying Horseman er sig selv og virker som et rigtigt godt bud på en god koncert.

- Sean Nicholas Savage (CA) leverer en poppet blanding af mange stilarter på en gang, og når jeg hører hans musik, kan jeg mærke en boblende glæde inden i. En rigtig dejlig følelse, de skal bestemt opleves live på Northern Winter Beat.

Irina Shtreis er nyhedsredaktør og journalist ved Louder Than War, et af de hurtigst voksende og prisvindende musikmagasiner i Storbritannien. Hun dækkede i 2020 Northern Winter Beat og vender tilbage i år. Privatfoto

Irina Shtreis: Følelserne uden på tøjet

- Den svenske sangerinde og komponist Alice Boman er ikke bange for at bære følelserne uden på tøjet. Hendes seneste album "Dream On" er indbegrebet af sårbarhed, og det univers, hun inviterer os ind i, er fyldt op af foruroligende følelser, kølende keyboards à la Angelo Badalamenti og folkemelodier, der samlet skaber drømmeagtige fornemmelser.

- På trods af sin profil på Encyclopaedia Metallum, et online arkiv for metalkollektiver, skubber Heathe (DK) grænserne for sin genre, som mange vil betegne som ambient / stoner / støj. Deres varemærke er en lavine af mørk ringende lyd, der må resonere med de nordjyske landskaber og ikke mindst deres hjemby Aalborg. De er helt klart et oplagt lokalt band at tjekke ud.

- A Place to Bury Strangers (US) er kendt for turbulente shows og deres afslutningsritual, hvor de lader sig opløse i publikumsmængden. Det efterlader et spor af begejstring, når de bærer deres udstyr hen over gulvet, og for dem, der oplever dem for første gang, kan forestillingen fremstå ekstremt spirituel med en udfordrende intens energi og mørk kreativitet.

- Sonic Boom (UK) er et projekt af Peter Kember, en af stifterne af Spacemen 3, måske behøver han i virkeligheden ingen yderligere introduktion. Hans frodige krautrock-agtige vuggeviser booster ens fantasi og giver håb om en lysere fremtid. En endeløs interstellar-rejse.

Den svenske singer-songwriter Alice Boman startede med at optage sange i sit soveværelse for sig selv. Da hun sende dem til et pladestudie for at indspille dem professionelt, blev produceren så vild med dem, at han sendte dem videre til et pladeselskab. Foto: Märta Thisner

Jesper Odgaard har været med på Northern Winter Beat, siden festivalen opstod. Han er til daglig gymnasielærer på Aalborg Katedralskole, hvor han er tovholder for koncertklubben "Kattejammer". Derudover har han været radiovært og tilrettelægger på programmet ”Det Forenede Kongerige” P6 BEAT. Foto: Henrik Bo

Jesper Odgaard: Et uomtvisteligt talent

- Jeg kender lidt til Peter Broderick (US) på grund af hans tid i Efterklang. Han er en super talentfuld musiker, hvis stil er ret bred, og noget er rent instrumentalt. Jeg er mest til pladen "Blackberry", som han selv har beskrevet som "Experimental Bedroom Folk Pop", hvor en sang som "But" vidner om et uomtvisteligt talent.

- Er du fan af Spacemen 3, hvor Peter Kember spillede en stor rolle, er du nødt til også at se ham under hans alias Sonic Boom. Ikke mindst hvis du har fulgt den anden Spaceman, Jason Pierce, i Spiritualized. Psykedelisk synth er den betegnelse, der bedst betegner den seneste udgivelse "All Things Being Equal" under aliaset. Nu bliver det så i samarbejde med Panda Bear på scenen.

- Jeg er vild med Alice Bomans plade ”Dream On”, som ”sjovt nok” er meget drømmende i udtrykket, og jeg glæder mig til at høre hendes sange og lydflader live. Hendes stemme har en nærmest hviskende kvalitet, som kun Hope Sandoval (Mazzy Star) mestrer bedre, og det siger ikke så lidt!