Til fernisering - derhjemme

Mmmm. En helt fantastisk hvidvin til ferniseringen. Et tysk spätlese på den sjældne drue Ruländer. Fra Baden i Sydtyskland. Kan på det varmeste anbefale at skylle Rasmus Prehns tale ned med kvalitetsvin. Og så kan man jo købe et kunstværk samtidig. Priserne starter fra 650 kroner. Til den pris kan du få en lampeskærm af Anna Johansdottir, et signeret tryk af Birgit Øvig eller en lille skulptur af Jane Aagot. Har du 125.000 kroner kan du købe en stor gobellin af Jenny Hansen. Foto: Max Melgaard