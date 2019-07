Tilsandet dans: Verdensballetten er tilbage for 12. gang

SKAGEN: 15. juli kommer Verdensballetten til Skagen for 12. gang. Vejrudsigten siger 17 grader og små-regn - hvis man altså kan regne med en vejrudsigt så langt fremme i tiden. Omkring 1600 gæster plejer at være bænket i klitterne omkring Den Tilsandede Kirke, når der er Verdensballet.

Programmet er som sædvanligt ballet og opera. Den klassisk ballet danses af Petipa og Ashton, mens mere moderne trin udføres af Wayne McGregor og Eric Gautier.

Verdensballetten ved Den Tilsandede Kirke.

Årets store nyhed bliver en ny dansk ballet skabt til Marian Walter. Han er til daglig solodanser ved Statsballetten i Berlin og fik tidligere i år tildelt den højest opnåelige titel en tysk balletdanser kan få – Berliner Kammertänzer. Det er den kun 23-årige danske balletdanser og koreograf Tobias Praetorius der har skabt det nye værk – en solo med musik af danske Jacob Gade. Musikken spiller en væsentlig rolle, derfor er også de to musikere – Niklas Walentin på violin og Alexander McKenzie på klaver, blevet en del af balletten. Det nye værk har fået titlen ”The Three” – og opføres for første gang ved årets forestilling.

Fra St. Petersborg

Fra Mariinskij Balletten kommer en af verdens mest efterspurgte balletdansere. Engelske Xander Parish. Han har siden 2010 været tilknyttet kompagniet i St. Petersborg og blev i 2017 udnævnt til solodanser – den første europæiske ”Ikke russer” i kompagniets historie. Xander Parish blev af The Guardian kaldt virkelighedens Billy Elliot. Titlen henviser til hans opvækst i den engelske havneby Hull og hans valg mellem fodbold og ballet. Ved årets forestilling danser han bl.a. soloen ”Ballet 101” af Eric Gauthier. Her gennemgår han ballettens forskellige positioner og ender med at sammensætte dem alle til en lille ballet. Det er både virtuost, lærerigt og meget humoristisk.

Verdensballetten ved Den Tilsandede Kirke ved Skagen sidste sommer. Akkeja - det var dengang, der var sommer.

Det er altid en fest når Verdensballetten danser ved Den Tilsandede Kirke. Publikum er en god blanding af Skagboer, Nordjyder, kulturturister, og også mange turister fra udlandet som kommer til Skagen for at opleve disse særlige dansere. Det er sjældent man kan opleve så store navne på scenen på samme tid. Forestillingen præsenteres altid på en let og uhøjtidelig facon så alle kan være med – både dem der ser ballet for første gang og dem der kalder sig selv for balletnørder.