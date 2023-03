Top-kunstnere rykker til Læsø

LÆSØ: Arbejdsopholdene på Læsø for kunstnere ser fortsat kun ud til at stige i popularitet. Sidste år gæstede blandt andet amerikanske Rosy Keyser øen, og i år får den besøg af flere kunstnere, der lige nu er aktuelle ansigter på den danske kunstscene.

Det gælder fx den anerkendte svenske kunstner Karin Mamma Andersson, der lige nu udstiller med Tal R på Kunsten i Aalborg og i 2021 blev vist solo på Louisiana, og polsk-tyske Nina Nowak, der sidste år var aktuel i Arkens sommerudstilling Grundstof.

Derudover rykker kunstnerne Michelle-Marie Letelier (RCH,D), Mathias Dyhr (DK), Louise Hold Sidenuis (DK) og dansk-svenske Rikard Thambert til øen, hvor de flytter ind i Per Kirkebys og Asger Jorns tidligere kunstnerboliger. Herfra skal de arbejde, møde lokalsamfundet og rejse ud og skabe netværk med den danske kunstscene.

- Vi har været meget spændte på ansøgningsrunde nr. 2, da vores første ansøgningsrunde havde stor bevågenhed. Anden ansøgningsrunde havde ikke helt samme nyhedsværdi, men alligevel endte vi med at modtage flere ansøgninger i år end ved første runde, siger Majbritt Løland, projektleder på Læsø Artist in Residence, der sammen med den øvrige jury igen i år har gennemgået godt 100 ansøgninger.

Igen i år mærker de, at forholdene på Læsø appellerer til mange.

- Kunstnerne har i høj grad bestemte formål med opholdene. Det være sig emner, de ønsker at undersøge og arbejde med, og som relaterer sig specifik til Læsøs unikke natur og kultur, eller allerede aftalte udstillingsprojekter, hvor de ser muligheder i at fordybe sig i de velegnede rammer på Læsø. For mange af kunstnerne giver kunstnerboligernes historik også grobund for ny inspiration og udvikling, siger hun.

Nina Nowak er den anden af de to udenlandske kunstner, som kommer til Læsø for at arbejde med sin kunst i 12 uger. Foto: Yara Mahajena

Ny udstilling med Per Kirkeby på vej

Hen over året er der mulighed for publikum for at møde hver enkelt kunstner og deres arbejde ved åbne atelier-arrangementer.

Der er desuden adskillige muligheder for at erfare mere om Per Kirkeby og Asger Jorn, når der inviteres indenfor til rundvisning med fortælling om dem i deres sommerresidenser Haabet og Bangsbohave.

I forbindelse med udstillingen om Per Kirkeby vil der være daglige omvisninger og aktiviteter for publikum, herunder workshops for alle aldre i samarbejde med Læsø Kunstfestival og Museum Jorn. Foto af Haabet, Per Kirkebys tidligere kunstnerbolig på Læsø. Foto: Kirsten Østergaard

Er du særligt interesseret i Per Kirkeby, er der en ekstra grund til at gæste øen. Takket være et tæt samarbejde med Museum Jorn i Silkeborg, der fik doneret hele Kirkebys arkiv i 2018, kan Læsø Kunst og Kultur i juli præsentere udstillingen ”PER KIRKEBY – Tidlige eksperimenter” på Haabet.

Blandt de tidlige eksperimenter indgår værker fra midten af 60’erne, da Kirkeby besøgte Den Eksperimenterende Kunstskole. Udstillingen viser også værker, som peger frem mod de murstensskulpturer ved Haabet, der er nogle af forarbejderne til de mange skulpturer af Kirkeby, som står rundt omkring i verden.