Topper hitlisten: Se Drew Sycamore live på nordjyske.dk

AALBORG:Der er livemusik til de morgenfriske ved skærmen og radioen, når nordjyske Drew Sycamore slår vejen forbi Aalborg torsdag morgen.

Klokken 7 gæster hun Morgenkøterne med Anders og Matilde på ANR og taler bl.a. om sit nye album "Sycamore", mens ANR's morgenværter helt sikkert også har en overraskelse i ærmet til sangerinden fra Himmerland.

Klokken ca. 7.35 kan du her på nordjyske.dk se Drew Sycamore optræde live, når hun giver dig akustiske versioner af "I Wanna Be Dancing", "45 Fahrenheit Girl" og "Take It Back", der alle har ligget nummer 1 på hitlisten over de mest spillede sange i dansk radio, samt den helt nye single, "Jungle".

Efter interview klokken 8 hos Niels Skovmand på Radio NORDJYSKE, går Drew Sycamore en tur med Nordjyskes Søren Førby i sin hjemby Hvilsom, hvilket munder ud i en ny episode af podcasten "Fodslaw".