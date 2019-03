Toy Story kalder Jorden: Der er en 4'er på vej. Se traileren her

NORDJYLLAND: I disse dage er det 23 år siden, de var premiere på ”Toy story”, en af de bedste og sjoveste animationsfilm nogensinde. Den fik hurtig en 2’er, og efter yderligere 10 års pause kom 3’eren. Og efter endnu en dekade bliver der premiere på ”Toy Story 4” til august.

Toy Story handler især om de to stykker legetøj Buzz Lightyear og Woody. Førstnævnte var noget af det allermest avancerede legetøj dengang første film havde premiere, mens Woody var virkelig gammeldags. De to kom hurtigt til at hade hinanden intensivt, og det er jo den slags, der skaber evige venskaber.

Premiere til august

Dette venskab har vi så fulgt i yderligere et par film. Alle film i absolut topklasse med fornem animation, ekstrem lækkker fordanskning af stemmerne af blandt andre Linje 3-skuespillerne, men først og fremmest nogle af de sjoveste tegnefilm nogensinde.

I den nye film, der får dansk premiere 29. august (indtil videre) følger vi igen Buzz og Woody. Det handler igen om adskillelse og genforening.

Allerede nu kan du se den amerikanske trailer. Det vil sige at den ikke er tekstet, og der er heller ikke lavet en version med danske stemmer. Men er du interesseret, så kan du se den her: