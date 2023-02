Tragedie om at vende hjem fra krigen

Himmerlands Teater

Andreas Garfield: "Hjem, kære hjem"

Det lille, intime teater på kajkanten i Hobro leverer med denne forestilling en kraftpræstation, som ingen kan gå uberørt hjem fra. Vi sidder som publikum på begge sider af scenen, og er meget tæt på de tre skuespillere. De er hudløst tæt på.

En hjemvendt soldat besøger en gammel kammerat og dennes nye kæreste. Hus i Hvidovre, dagligdags jobs. Meget langt fra den virkelighed, soldaten har lagt bag sig i Irak og Afghanistan. De har alle hemmeligheder for hinanden, men det er soldatens virkelighed og hemmelighed, der tænder lunten og får det hele til at eksplodere, og meget direkte og virkelighedstro lukker krigen ind i det lille hjem.

Han er færdig med det eneste, han kan - at være soldat. Sendt hjem, fordi han er mentalt ustabil.

En kendsgerning, som i den grad ikke svarer til det billede, han har af sig selv. For hvad er han, hvis han ikke er soldat? Er han på vej til kæreste, hus og et almindeligt job i fredelige Danmark, hvor det vildeste er tordenvejr og ambulancerne på vej til og fra Hvidovre Hospital?

Den normal er vanvid for ham. Han er vant til helt andre slags stimuli. De voldsomme billeder, han har med hjem i sit hoved af krigens ofre, kan ikke forenes med en fredelig normal med problemer, der er for små. Det får ham til at provokere reaktioner frem hos kammeraten og dennes kæreste. For det er på den måde, han kan føle noget.

Dramaturgisk er det korte stykke skruet virkelig godt sammen, og som publikum er vi med hele vejen fra den hyggelige begyndelse med værtens småkiksede anstrengelser i køkkenet og kærestens valg af kjole. Men vi fornemmer også fra starten en anspændt stemning. Værten er nervøs, og gæsten opfører sig kantet, siger forkerte ting på en forkert måde, og reagerer lidt for voldsomt for dansk hyggenorm.

Det lille selskab balancerer hele tiden på kanten af katastrofe, og de tunge emner og de tunge følelser lurer under alle forsøg på gemytligt kammerateri.

Og det går helt galt, trods alle de gode viljer og alle forsøg på at forstå krigens gru, set fra en dagligstue i Hvidovre. Her har man følelsesmæssigt råd til at betragte Danmarks engagement i fjerne konflikter ud fra et politisk perspektiv, som soldaten bare ved, man ikke kan presse ned over det, han har set og oplevet, og som han tror, han har til fælles ved sin kammerat, som han derfor venter forståelse fra.

Temaet med den hjemvendte soldats krigstraumer og med at falde til i det, man kalder en normal hverdag, er skildret mange gange tidligere. Veteranernes udfordringer går hånd i hånd med en mangel på virkelig indsigt fra os andre, der trisser rundt i hverdage uden virkelige problemer, hvis man skal se nøgternt på det.

Men det gør ikke stykket her mindre vedkommende, at vi godt kender problemstillingen. De tre skuespillere - Laura Kold, Caspar Juel Berg og Ronny Sterlø - ser os i øjnene og gør de voldsomme ting, der sker, troværdige og hjerteskærende. Problemerne bliver meget konkrete for øjnene af os.

Andreas Garfield har modtaget Reumerts Talentpris for Hjem, kære hjem, og Hanne Trap Friis har skabt en helstøbt forestilling. Som sædvanlig er opfindsomheden og kreativiteten på scenen helt i top på Himmerlands Teater, hvor den intime scene stiller store krav til skuespillerne.

Teksten er blevet til på baggrund af samtaler med danske veteraner og afspejler den desperation, der følger af, at det er svært at træde tilbage i rollen som søn eller datter, når man i bund og grund ikke kan blotte eller forklare sine inderste følelser for sine nærmeste. Som ikke forstår, hvorfor deres hjemvendte ikke bare kan lægge alt det der bag sig, være glad og komme videre.

Stykket stiller mange vigtige og højaktuelle spørgsmål i en tid, hvor der er krig i Europa, og hvor vi alligevel synes, at debatten om st. bededag er den vigtigste dagsorden.

Det må virke absurd på flygtninge fra Ukraine, Syrien, Irak og Afghanistan. Og andre af verdens alt for mange brændpunkter.