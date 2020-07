Tredjesidste afsnit af “Rita” er en knytnæve i ansigtet - på den gode måde

TV-DRAMA - “Rita” - 5. sæson, 6. afsnit

Bedst som vi troede, vi havde luret “Rita”, og bedst som vi var begyndt på at gætte på, hvordan seriens historier kunne afsluttes - hyggeligt, med lidt smågrin, men uden det store drama - tog det pludselig en meget alvorlig drejning.

Og det blev virkelig gjort elegant.

Afsnittets første 25 minutter fortsætter, hvor de seneste afsnit er sluttet: Sjove forviklinger og en lille smule, ikke alt for farlig dramatik. Hjørdis, der giver Uffe en kold skulder; gravide Helle, der har fået en dame-kæreste; Jeppes kæreste, der er kommet hjem fra Sydamerika for at få opmærksomhed.

Selv seriens tilsyneladende konceptuelt indlagte aktuelle, relevante skole-problemstilling får vi med. To skilsmisseforældre kan ikke finde ud af at kommunikere sammen som ansvarlige voksne, så de bruger sms’er via datterens mobiltelefon i stedet. Hjørdis får dem hurtigt og alt for nemt - ved hjælp af et mobiltelefonkostume og lidt mimeri - til at indse deres fejl og love bod og bedring.

Jeppes ekskæreste bliver sat eftertrykkeligt på plads - først af Ole Landmand, så af Jeppe selv. Hjørdis og Uffe begynder at tale sammen igen. Og alt se ud til at være på vej i den rigtige retning.

Og så smider de bomben: Gerd er død.

Så alvorligt rammer Gerds død Rita, at hun må flygte ind til København sammen med Rasmus. Foto: Per Arnesen/TV 2

Drama behøver ikke altid at være behagelig at se på. Det bedste, mest gribende drama er faktisk ofte præcist det modsatte - møgubehageligt. Og det er dette også.

For det første er det bare virkelig træls for os seere, for Søs Egelinds fyrværkeri af en aftenskoleelev var både grundlæggende sjov og passede helt fantastisk godt ind i seriens tone. Og så fungerede Gerd-med-d helt forrygende sammen med Rita.

Man skal lige vænne sig til, at vi i Danmark er begyndt at droppe den amerikanske film-og tv-kliche om, at når ambulance-folkene ruller en tilskadekommet afsted på båren, så kan man se, om personen er levende eller død, afhængigt af om ansigtet er synligt eller tildækket.

Men Gerd er død, og det slår Rita godt og grundigt ud af balance. Hun er nærmest apatisk i sin søvngænger-agtige følgen med Rasmus til København.

Det er faktisk meget atypisk Rita at reagere sådan. Og hvem er Rita efterhånden?

Gerd havde overtaget det sprudlende, det overdrevne selvretfærdige, Ritas ellers traditionelle vaden ind i andres liv uden smålig hensyntagen til de andres grænser. På det punkt var Gerd blevet mere Rita’sk end Rita selv.

Og i dette afsnit overtager Hjørdis Ritas traditionelle rolle som den, der - på trods af og samtidig med et kaotisk privatliv - får en interimistisk løsning basket sammen, som tager hånd om kost-eleven Jørgen og skolen i det hele taget.

Hjørdis er efterladt med ansvaret for det hele - også i praksis - mens hendes famileliv er ved at falde fra hinanden. Foto: Per Arnesen/TV 2

Vi har flere gange tidligere i serien oplevet Rita slået i gulvet følelsesmæssigt. Men det har været kortvarigt og - fornemmer vi - ikke så fundamentalt som denne gang. Og selv om serieskaberne forsøger at lokke os til ikke at tro det, skyldes Ritas apati mere end kun chokket og sorgen over at miste en veninde - eller endda en skyldfølelse over deres sidste ordveksling:

- Jeg kan sgu da også bare lægge mig ned og dø! råber Gerd teatralsk.

- God ide, griner Rita vanligt rapkæftet. - Så slipper du også for at aflevere opgaven.

Nje, Ritas reaktion stikker endnu dybere til noget grundlæggende eksistentielt. For hvem er Rita egentlig … hvis vi skræller alle hendes roller af? Hvis vi fjerner Autoritetsudfordreren og Retfærdighedens Forkæmper og Børnenes Beskytter og Forføreren og Veninden og Moderen … hvad er der så tilbage? Er der en kerne af Rita underneden?

Det er de spørgsmål - snarere end diverse plotdetaljer - vi gerne vil have svar på i de to allersidste afsnit. Og som vi bliver nødt til at få svar på, hvis serien skal have den afslutning, den fortjener.