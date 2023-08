Truet af nedskæringer - nu indkalder de til borgermøde

Kunstbygningen i Vrå er i risiko for at lukke, da stedet står til at miste 63 procent af sit driftstilskud fra Hjørring Kommune. Hvis kommunen holder fast i spareplanen, går tilskuddet ned fra de nuværende knap 750.000 kroner om året til cirka. 250.000 kroner.

Derfor indkalder de nu til borgermøde onsdag 30. august kl. 19 for at orientere om risikoen.

Den kommunale besparelse vil betyde en reel lukning, da der ikke længere vil være råd til folk, der kan drive stedet, søge fonde og skabe udstillinger og arrangementer.

- Det er farvel til Engelund, Vrå Udstillingen og talrige udstillinger og arrangementer, som i dag beriger området med kulturelt og kunstnerisk input, skriver Kunstbygningen i en pressemeddelelse.

Bag borgermødet står Vrå Beboer- og Erhvervsforening sammen med Kunstbygningen. Mødet finder sted i Kunstbygningen i Vrå.

- Her redegør vi for situationen og drøfter, hvad der kan gøres for at redde Kunstbygningen. Ingen tilmelding er nødvendig, og alle er velkommen! Vi byder på kaffe og kage så langt det rækker!, skriver Kunstbygningen.