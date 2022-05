Trygt karneval: Tommy er klar med en kop kaffe og et sted at vente

AALBORG: Som far til to store børn blev Tommy Bruus-Jensen ligesom mange andre meget påvirket af drabet på Mia Skadhauge Stevn i februar måned. Derfor er han klar med hjælp til unge, der måske har fået en tår over tørsten eller bare har brug for et sted at vente på at blive hentet i forbindelse med det karneval, der lige nu buldrer løs i Aalborg.

- Indtil nu er der godt nok ikke nogen, der har benyttet sig af det, men det kommer måske senere, når de er på vej tilbage fra Kildeparken, siger han.

Stedet, som Tommy holder ekstraordinært åbent, er de lokaler, der til daglig rummer køreskolen , Jysk Trafikskole. Og med en placering på hjørnet af Lollandsgade og Østre Allé ligger det både tæt på midtbyen og den rute mange tager for at slutte sig til optoget.

- Det er ikke fordi, jeg synes, vi skal skrive flere historier om Mia. Men det var alligevel sådan en ide jeg fik, for at det måske kunne blive lidt mere sikkert og trygt at feste igennem, forklarer han.

- Jeg har jo selv to teenagere, og selvom det kun er den ene der er til karneval, og det ikke er noget, jeg som sådan erutryg ved, synes jeg bare, det kunne være rart, hvis der var et trygt sted, hvor de kunne gå hen og vente, hvis de skulle hentes. Det er jo ikke alle der har forældre, der bor lige rundt om hjørnet, så nogen skal måske køre hele vejen fra Frederikshavn, tilføjer Tommy.

Siden Tommy slog det op på Facebook er der 4200, der har delt hans tilbud om et trygt sted at vente,mens 57.000 har set det, og 735 - især unge kvinder og deres mødre - har liket det. Foto: Henrik Louis

Han håber naturligvis ikke, der bliver voldsomt pres på - men holder alligevel åbent så længe han synes, der er behov for det.

- Vi har en automat, hvor man kan få varm kaffe eller kakao, og jeg har også købt en stak sodavand samt lidt kiks og rugbrød, hvis nogen har lyst til det, fortæller han.

Med en placering på hjørnet af Lollandsgade og Østre Allé ligger Jysk Trafikskole på en af de ruter, som mange karnevalsdeltagere går forbi. Foto: Henrik Louis

Jysk Trafikskole har skiftet ejer for nylig, og Tommy Bruus-Jensen ser gerne, at hans initiativ breder sig til andre køreskoler eller forretningsdrivende.

- Køreskolerne ligger jo spredt spredt rundt om i byen, så det ville være et fint sikkerhedsnet, for unge, der skal hjem fra karneval, så de ikke skal stå og blafre på Vesterbro, mener han.