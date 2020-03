Turnéaktuelle Marí: Jeg vil gerne udfordre rammerne for, hvad der er okay at fortælle om - og føle (hør hendes single)

AALBORG:Linda Marí Josefsen, kendt under kunstnernavnet Marí, har netop udgivet sin første EP. 19. marts tager hun på Danmarksturné med Hjalte Ross, og så har hun nyligt indledt et samarbejde med det London-baserede pladeselskab og managementbureau Killing Moon. Til NORDJYSKE dykker hun her ned i arbejdet og årene, der er gået forud med at læse Henri Miller og at irritere sine samboer ved at indrette hjemmekontor på badeværelset, hvor klangen mellem klinkerne er god.

20. marts kan du opleve Marí på Urt i Thisted, og 3. april på Studenterhuset i Aalborg. Foto: Bente Poder

Hvad har inspireret dig til nummeret Cold Water?

- Som regel er mine sange altid inspireret af personlige erfaringer og erindringer. Teksterne kommer altid “lidt af sig selv” og falder ligesom bare på plads i musikken, og jeg skriver dem sjældent ned. Denne sang skrev jeg, da jeg var fanget i en form for emotionel narkose, og den kom med en brat opvågning. ’Cold Water’ er en meget ærlig sang, som fortolker et sind med en meget selektiv hukommelse, og derfor fortælles historien i små intimiderende glimt, hvor der både berettes fra nutiden og fortiden.

Hvordan blev nummeret til?

- Den er skrevet over få toner ved brug af kun to guitarstrenge. Det var faktisk umuligt at skrabe den mere ned, da vi indspillede. Vi, min guitarist Andreas Westmark, producer Simon Mariegaard og jeg, isolerede os på en forladt herregård i Salling, hvor vi arbejdede nærmest uafbrudt i otte dage. Vi arbejdede bedst i de mørke timer, hvor ‘Cold Water’ også tog karakter. Vokal og guitar blev indspillet i et one-take, hvorefter der blev lagt nogle små detaljer på. Vi ønskede at bevare den skrøbelige lyd og samtidig give vokalen noget at kæmpe imod. Vi valgte desuden, at nummeret ikke skulle være tight, hvilket betyder, at det har fået en haltende fornemmelse, den snubler lidt over sig selv og slæber sig frem, hvilket passer med tekstuniversets sårbare og knækkede udtryk. Fordi vi alle tre havde den samme vision for nummeret, fik Andreas og Simon frie tøjler, hvilket der kom nogle rigtig fine og sjove detaljer ud af - blandt andet noget nasalt kor og nogle skærende orgel-toner.

Se videoen til singlen `Cold Water' - optaget og klippet af fotograf Peter Drastrup.

Hvad kendetegner dig som musiker?

- En musik-blogger har beskrevet min musik som: “sort of gloomy, cold and distant, yet also incredibly seducing, magical and intimate.” Det er nogle meget fine ord, der faktisk beskriver mig som musiker ret godt. Det vigtigste kendetegn er nok stilheden i musikken, selvom det lyder en anelse paradoksalt. Lyden er helt klart melankolsk, men kan også være håbefuld og energisk. Tekstmæssigt er jeg nok inspireret af litteraturens performative biografisme, hvor forfattere som eksempelvis Henry Miller deler ud af deres allerinderste mørke. Det er også lidt det, jeg gerne vil - udfordre rammerne for, hvad der er okay at fortælle om, og hvad der er okay at føle, både i drømmende poetiske passager, samt passager hvor realiteten viser tænder.

Hvad fik dig i gang med at lave musik?

- Jeg fik en fin lille spansk børneguitar, da jeg var omkring ni år. Der gik lidt tid, før jeg fik lov til at få guitarundervisning - sikkert fordi jeg var et af de der irriterende børn, der plagede om at få lov til at gå til det hele. Men guitaren holdt jeg fast ved, og jeg begyndte at skrive sange i det samme, jeg fik lært lidt guitar. Så jeg har egentlig altid skrevet, men det er først de seneste år, efter jeg begyndte at samarbejde med Søren Kristensen samt andre musikere i Aalborg, at jeg virkelig har taget form som sangskriver og musiker. Det har også givet et skub at spille meget live, da man får en meget direkte reaktion på sin musik, der kan lede en i den rigtige retning.

Foto: Bente Poder

Marí Linda Marí Josefsen, 23 år, studerer Spansk & Internationale Studier på 4. semester på AAU. Kommer fra Ørding på Mors og bor i Aalborg Bandmedlemmer: Astrid Matthesen, Mads Lang & Andreas Westmark. Hør mere til hende her: Soundcloud, WAV, MP3, Facebook

Hvad betyder det for dig at lave musik?

- Jeg tror nogle gange, jeg glemmer lidt, hvad det egentlig betyder for mig, men samtidig kan jeg sket ikke forestille mig ikke at have musikken som en stor del af mit liv. Musik har altid været min måde at udtrykke mig på, hvor klichéagtigt det end lyder - også dengang jeg kun spillede for mig selv og min kat.

Hvor arbejder du fra i dagligdagen?

- Ofte låser jeg mig inde på badeværelset, hvor der er både er gulvvarme og en dejlig klang på grund af klinkerne. Men mine to samboer er forståeligt nok ikke altid helt tilfredse med, at jeg har indrettet hjemmekontor derude, så derfor tager jeg med jævne mellemrum til mit barndomshjem på Mors, hvor jeg er tæt på naturen, og hvor der er ro til at fordybe mig i sangskrivningen.

Hvor er du på vej hen lige nu?

- I marts og april spiller jeg 11 supportshows for Hjalte Ross rundt i Danmark. Dette bliver i en ny bandkonstellation med Astrid Matthesen, Mads Lang og Andreas Westmark. Derefter er det planen at indspille nyt materiale, da jeg er i en rigtig god skriveprocess for tiden. Desuden har jeg startet et samarbejde med det London-baserede management Killing Moon, der netop har udgivet en kompilations-album, hvor mit nummer ‘Cold Water’ får lov at runde den flot af. Der arbejdes på flere koncerter i både ind- og udland, og det er desuden målet at blive signet på et internationalt pladeselskab.