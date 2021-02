Tyskerne rykker tættere på i “Badehotellet”

TV-DRAMA - ”Badehotellet” - 8. sæson, 2. afsnit

Tyskerne rykker nærmere. Godt nok har de flyttet pigtråd og afspærring på stranden lidt længere væk, men den unge løjtnant har overtalt Amanda til at servere varm chokolade for de menige på hotellets forplads.

De tyske soldaters besøg er uden sammenligning afsnittets mest dramatiske sekvens, og det fungerer da også i det store hele.

Fra den manisk grinende menig Botho, der er alt for nærgående over for stakkels Ane, men prompte bliver sat på plads - overraskende overbevisende - af Amanda.

Over ungersvendene, der bliver rørt til tårer over kammeratens hjemstavns-lieder, til den grundvrede feldwebel, der skælder skønsangeren huden fuld, fordi knægten har fået et brev fra sin kæreste, som har jødisk blod i årerne.

Selv blikket, den tyske menige udveksler med Madsen gennem vinduet, bliver noget, man faktisk godt gider investere lidt følelser i. Særligt når det leder hen til dilemmaet med, om de forkælede gæster på hotellet rent faktisk tør risikere noget, der potentielt kunne gå hen og blive farligt for alvor, for at træffe det moralsk set åbenlyst rigtige valg og agere undergrunds-posthus for den tyske soldats korrespondance.

Selvom tasken er proppet med illegale rationeringsmærker, skal mor og Bertha nok komme helskindet ud af den affære. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Mindre spændende er parallelhandlingen med fru Frich og de forsvundne 50.000. På papiret er det godt nok frygteligt farligt at rende rundt med en taske proppet med illegale rationeringsmærker. På den anden side er der et skær over hele miseren, der antyder, at uanset hvad der sker med sortbørs-gangsterne og den falske Ramsing, så kommer d’damer Frich rimeligt uskadte ud på den anden side.

At det er svært at tage sortbørs-affæren helt seriøst understreges også af scenen på Hirtshals Station, hvor de to storrygende gangster-typer er fremstillet så dilettantisk, at man græmmer sig. Hvis det er dem, der er de farlige i den sag, behøver vi nok ikke bekymre os alverden.

Og så irriterer krukkeriet omkring brevet fra Morten mig virkelig. Naturligvis var det Morten, der havde sendt det - fra Danmark. Og naturligvis var Morten i Danmark. Det var åbenlyst, fra første gang brevet blev nævnt. Det var aldrig på noget tidspunkt spændende. Og den meget ævlen om den sag afmonterede effektivt den potentielt spændende afsløring af, at Morten er i Aalborg og hjælper med at spionere for englænderne.

Til gengæld var det et overordentlig behageligt gensyn med Henrik Birch som den periodisk tilbagevendende Arne Kokholm. Henrik Birch er altid en fornøjelse på skærmen, ikke mindst på grund af at han har skuespiller-Danmarks mest sympatiske vendelbo-dialekt.

Det er stadig sjovt glimtvis at se Lars Mikkelsen som den kommunistiske teatermaler, og mon han ikke formår at holde fru Weyse længe nok i København, til at den selvoptagede skuespiller i den nordjyske vandkant kan nå at genforelske sig i sin ekskone.

Hotelfruens hjerte er vist ved at smelte for den unge, blonde løjtnant. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Apropos forelskelse er det rart, at forholdet mellem Amanda og løjtnant Kiessling får lov at blive fortalt på den måde, det gør. Alt for ofte i ”Badehotellet” bliver følelser og situationer overforklaret - ofte gennem replikker. ”Næh, er det Dem? Ja, det er mig, og jeg er lige kommet ned ad trappen i mit badetøj, fordi jeg er på vej ned at bade.” Jo tak, vi har forstået.

Og det er jo ikke, fordi det er synderligt kryptisk eller subtilt, at officerens mere afdæmpede tilnærmelser er ved at smelte hotelfruens hjerte. Men hvor er det befriende, at vi kan få lov at opleve det selv, frem for at få det forklaret gennem replikker.

Mere af det, tak.