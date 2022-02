Udvalgt blandt hundredvis af gallerier: Galerie Wolfsen på vej til Los Angeles

Blandt flere hundrede internationale kuratorer og gallerier, der har ansøgt om at være med, er en dansk kunstner og en dansk kurator nu for første gang udvalgt til den kæmpe årlige kunstmesse 'Spring/Break Art Show' - dette år afholdt i Los Angeles.

Kunstneren er Lasse Thorst, og kuratoren er Rasmus Fischer, kurator ved Galerie Wolfsen, der beskriver det som et stort skridt for galleriet.

Rasmus Fischer har arbejdet som kunsthandler og kurator hosGalerie Wolfsen siden 2011 og har tæt kontakt til galleriets kunstnere i det daglige. Foto: Claus Søndberg

Han var personligt ved at gå bagover, da han for første gang oplevede messen for to år siden i New York, hvor den plejer at blive afholdt i atypiske og historiske udstillingsrum i byen for at udfordre det traditionelle kunstmarked.

- Jeg tabte faktisk kæben over, hvor vanvittig den er. Jeg har arbejdet med kunst i mange år og set utrolig mange messer. Uden at være grov, så er næsten alle messer bygget op på samme måde som salgsmesser - som kæmpe stalde med båse, hvor alt handler om salg. Når man har set rigtig meget af det - og det har jeg, jeg har samlet siden jeg var 15, får man brug for noget andet, fortæller Rasmus Fischer om 'Spring/Break Art Show', der er kendetegnet som en 'kurator-messe', hvor det i første omgang er kuratoren, der bliver godkendt. Først derefter følger projektet med kunstneren.

Derudover er messen kendetegnet ved at bestå i total-installationer frem for stande med standardiserede hvide vægge og ordinære ophængninger, og man står ikke på gulvet og sælger, men taler om totaloplevelsen med de besøgende.

En tidligere installation ved Spring Break Art Show. De enkelte koncepter for standene skal godkendes af arrangørerne sammen med hvert enkelt værk, der samlet skal tale ind i årets tema for messen. Ofte tager kuratorerne både gulv, vægge og loft i brug. Foto: Spring/Break Art Show

Tidligere installation. Messen afholdes ofte på historiske steder i New York og Los Angeles, fx har den været afholdt på St. Patrick's Old School og i UN Plaza-bygningen i New York. Alle værker vises desuden online og kan efterfølgende købes. Foto: Spring/Break Art Show

- Alt går ud på at give de besøgende en fed oplevelse, siger Rasmus Fischer, der nyligt har overtaget 'gulvet' i Galerie Wolfsen.

- Galerie Wolfsen har ligget i Aalborg i 30 år. Min drøm er at rykke os op på et nyt niveau og et andet sted hen kunstnerisk, hvor man ikke forventer, at man er i Danmark og slet ikke i en by som Aalborg. Med 'Spring/Break Art Show' åbner vi døren for at komme med på andre af de messer, der ikke har været danske gallerier på, fx i Miami, New York, Basel og Hong Kong, siger han.

- Lasse er en vild historiefortæller

Kunstneren, Rasmus Fischer har valgt at tage med, er Lasse Thorst, der er bosat i Nørresundby.

- Min opgave har været at finde en kunstner med både stort talent og evne til at gribe det tema, der er på messen, og med en vis sandsynlighed for at blive accepteret, og der var mit bud Lasse. Udover at være et ekstraordinært malertalent, har han en vild evne til at fortælle historier, fortæller han om valget af Lasse Thorst, der kom i stald hos Galerie Wolfsen i 2018.

Kunstner Lasse Thorst foran ét af de to 25x15 meter lærreder med skov, der skal være med til at omdanne standen til en middelalderscene. Privatfoto

Kurator Rasmus Fischer har samarbejdet tæt med Lasse Thorst om installationen. Malerierne med skov kommer til at udgøre et bagtæppe bag portrætter af karakterer - hellige og syndige, nogle gange begge dele på en gang. Foto: Claus Søndberg

Kunstneren begyndte at arbejde på værkerne i december. I januar fik de svar på, at de var optaget på messen.

- Jeg ved ikke helt, hvad det betyder - jeg tror, at det betyder rigtig meget. Det, der for mig gør udstillingen spændende, er at dykke helt ned i et tema. Alle værkerne er skabt til denne udstilling, og på den måde har jeg arbejdet helt anderledes, end jeg plejer, siger Lasse Thorst, der ligesom messens øvrige kunstnere har skullet tage afsæt i det års fælles tema på messen, der er kætteri, synd, rygter og middelalder.

Inspirationen til sine værker har han fundet i Vrå Kirkes kalkmalerier, der i Middelalderen blev brugt til at formidle biblen og ikke mindst straffen for synd og kætteri over for kirkegængerne, der ikke kunne læse.

- Man malede både motiverne for at skræmme og for at give folk et moralsk regelsæt at leve efter, siger han og henviser til, at selv præsternes dobbeltmoral blev afbildet i Vrå Kirke, hvor en præst er på vej mod Helvede med sin nøgne elskerinde under armen.

- Men Middelalderen var ikke kun mørk - der var også mennesker der rejste rundt for at underholde, og det er enormt relatérbart, når man ser på, hvad der sker i verden i dag. Vi har brug for åndehuller, hvor vi kan trække vejret, siger Lasse Thorst, der desuden har fundet det interessant at skabe værker, hvor der ikke har været salg for øje.

- Det er spændende at være en del af et større tema - det er større end både jeg eller Rasmus, og jeg går til det med ydmyghed. Messen i sig selv bliver ét stort værk, siger Lasse Thorst, der håber, at folk vil blive tiltrukket af det danske / skandinaviske take på det fælles tema.

- Mit indtryk er, at amerikanere er ret optaget af Danmark og Norden lige nu, og jeg håber, at folk spørger ind til historierne om Styggekrumpen og andre danske figurer, som jeg har afbilledet.

'Spring/Break Art Show' åbner 16. februar i Los Angeles.