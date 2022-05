Undrer du dig også? Derfor holder karneval 40 års jubilæum, selvom det første karneval fandt sted i 1983

Coronanedlukningen har gjort det svært for festivalernes definition af jubilæer.

Eksempelvis lancerede Roskilde Festival deres 50-års jubilæum i 2020. Et jubilæum, der aldrig blev afholdt grundet Covid-19-situationen.

Siden har festivalens marketingafdeling været påpasselig med at italesætte det som 50-års jubilæet, og i stedet omdøbt det til "Afholdelsen af festival nr. 50".

Anderledes er det for Aalborg Karneval, der hele tiden har haft 2022-året som deres 40-års jubilæum, da det første karneval blev afholdt i 1983, altså for 39 år siden.

Men hov ... 39 år siden. Hvordan kan det gå til?

- Du kan jo prøve at tælle på fingrene, siger talsmand for Aalborg Karneval, Mette Bugge, med reference til, at årets karneval er karneval nr. 40.

For modsat Roskilde Festival, som holder tilbage med brugen af termen, definerer Aalborg Karneval jubilæet ud fra antallet af afholdte karnevaller.

Igen i år kan man forvente at se Vesterbro i tusindvis af farver, når årets karnevalsoptog igen drager forbi bymidten. Foto: Laura Guldhammer

Karnevalsgængerne undrer sig

Selvom der i festivals-regi ikke er noget underligt over, at jubilæet bliver afholdt på denne måde, har flere karnevalsgængere undret sig på Karnevallets Facebook-side.

- Der er mange, der har skrevet, og der har været meget debat på nettet. Der er sågar matematikere, der helt matematisk har forklaret sig, fortæller Mette Bugge.

Eksempelvis skriver en bruger på karnevallets Facebookside:

- Det startede i 1983. Vi tæller 2022 lige nu. Jeg kan lige tjekke. Jo, den er ganske rigtig. 2022. Forklar mig lige matematikken bag. Altså, jeg er kun lærling lige nu, og vi er ikke altid de hurtigste på havnen. Det indrømmer jeg gerne.

En anden flink karnevalsinteresseret svarer lærlingen:

- Den er vist god nok, eftersom der blev afholdt karneval i 1983 og forventeligt bliver det i 2022. Begge årstal tælles med, og så har man 40-års jubilæum.

Karneval nummer 38 eller 40?

Den opmærksomme læser kunne med fordel spørge sig selv, om det i virkeligheden er karneval nr. 40, nu hvor arrangementet har været aflyst de seneste år.

Men det er der også en god forklaring på.

Til forskel fra Roskilde Festival er der faktisk blevet afholdt Aalborg Karneval de seneste to år. Bare ikke helt, som man kender det.

- Vi har jo holdt karantænekaneval, og vi har holdt hjemmekarneval. Så vi har holdt karneval på de præmisser, som man kunne holde karneval. Og derfor var vi enige om at sige, at uanset om vi har holdt det karneval, vi kender eller ej, så er der blevet afholdt karneval den samme lørdag i maj hver evig eneste år siden 1983, siger Mette Bugge.

Aalborg Karneval opfordrede sidste år karnevalsgæsterne til at tage festen hjem i baghaven og besøgte dem med en karnevalsvogn. Her ses Mette Bugge uddele shots til nogle af de karnevalsgængere, der valgte at afholde festen på trods af omstændighederne. Foto: Henrik Bo

Hun giver dertil endnu et eksempel, der kan være med til at skabe en forståelse, selvom det altoverskyggende argument er, at karnevallet er nr. 40.

- Det, der er med et karneval, er, at der jo tager et år at forberede. Så det startede i 83, fordi det var det første karneval, der blev holdt. Men det startede egentlig i 82, fordi det jo var der, man begyndte at forberede det i foreningen.

Dermed siger Mette Bugge også, at situationen måske havde set anderledes ud, hvis foreningen havde været lukket ned og startet op på ny, men det har ikke været tilfældet.

- Foreningen er jo fortsat. Havde vi lukket ned og åbnet igen, så havde vi nok startet forfra og ikke haft jubilæum, siger hun og uddyber.

- Vi har snakket om, hvad der giver mening, og hvad det rigtige er at gøre. Men vi har været enige om, at vi selvfølgelig ikke skulle rykke jubilæet. Vi har diskuteret, om man kan kvalificere et hjemmekarneval som et karneval og blevet enige om, at uanset om det er et hjemmekarneval eller ikke et hjemmekarneval, så er det stadigvæk et karneval.

Forskel mellem ansættelses- og eventjubilæum

Hvis du går ind på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, kan du benytte den jubilæumsberegner, de har udviklet, til at lette arbejdet for behandlingen af jubilæumssager.

Her kan du se, at du har 40-års jubilæum 28. maj 2023, hvis du vælger 28. maj 1983 som din første arbejdsdag.

Her er der tale om din første arbejdsdag og ikke første års afholdelse, som er tilfældet hos festivalerne.

- Men det er jo fordi, du har et effektivt år. Det her er jo én dag om året. På ét år og én dag har du jo også to fødselsdage, men der er kun ét år imellem dine fødselsdage, siger Mette Bugge.