Ung sangkomet åbnede operafestival med bravour

OPERA

Aalborg Operafestival

Åbningen af Aalborg Operafestival bragte mange indtryk med sig. Festivalleder Peter Rønn talte om festivalens tema, "gal eller genial", og kulturrådmand Jes Lunde om værdien af at bringe musikken og sangen ud i byen, hvor folk færdes.

Et par glade prismodtagere blev præsenteret for offentligheden og gav prøver på deres talenter, og Aalborg Symfoniorkester bandt hele begivenheden smukt sammen under kyndig ledelse af dirigent og konferencier Girodano Bellincampi – lige kompetent i begge roller.

Men det, man vil huske bedst fra koncerten, var den unge sangkomet Elsa Dreisig, som for alvor er ved at etablere sig som et stort navn på den internationale operahimmel.

Allerede i Elettras recititaiv og arie ”Estinto è Iomeneno?” og ”Tutte nel cor vi sento” fra Mozarts opera Idomeneo præsenteredes vi for den smukkeste Mozart-sopran, fokuseret, lyrisk i udtrykket og rund i klangen, og med en vidunderlig ro i fraseringerne. Det skulle vise sig at være hendes stemmes grundkarakter, som senere fik tilføjet yderligere facetter, alt efter sangenes karakter.

Den nordiske lyrik hos Grieg i ”Våren” og ”En Svane” lå specielt godt til Dreisigs smukke timbre, det samme gjaldt Sibelius’ ”Arioso” og ”Var det en dröm?”, som også gav plads til det lidt mere højstemte, dramatiske.

Også operette-repertoiret mestrede Dreisig, alene i kraft af stemmens smukke timbre, men også qua hendes smægtende og forførende frasering. Højdepunktet blev dog Micäelas arie ”Je dis, que rien ne m’epouvante” fra Bizets ”Carmen”, hvor Dreisig åbnede op for et mørkere og mere dramatisk udtryk, uden dog på noget tidspunkt at miste stemmens grundtimbre.

Også Manons arie ”Je marche sur tous les chemins” fra Massenets opera blev sunget med fokuseret ro, båret oppe af Dreisigs smukke sopran.

Symfoniorkestret og Bellincampi skabte en levende ramme for koncerten med Mozarts festlige og pompøse ouverture til ”Idomeneno”, Fini Henriques galop ””Livsglædens Dans” fra ”Den lille Havfrue” og Bizets ouverture til ”Carmen”. Og Aalborg Operaprisvinder 2022, sopranen Frederikke Kampmann, kvitterede med Norinas arie fra Donizettis ”Don Pasquale” med sin smidige og velklingende sopran.

Modtager af den nystiftede Operapris i juniorkategorien blev Nana Schmidt Olsen, og hun fremførte Carl Nielsens smukke ”Æbleblomst” i et fint arrangement for strygekvartet med en stemme, der havde solskin i sig.