Ungdomshus åbner: Unge på Mors vil skabe mødested

NYKØBING:Efter nyheden om at ungdomsforeningen Ung Kult ville få deres eget hus på Mors, har de haft travlt med at planlægge. Huset på Skovgade der tidligere var en del af KFUM og KFUK, er nu en del af Ung Kult, og det er op til dem, hvad de vil benytte de næsten 1000 kvadratmeter på.

Ny fortrøstningsfuld forperson

Ung Kult holdt topmøde 21. januar, hvor unge valfartede fra hele landet til det spritnye ungdomshus. Her blev det også blev besluttet, hvem der skulle indgå i den nye bestyrelse. Stifteren Malte Houe valgte at træde tilbage fra sin position for at lade nye idéer blomstre. I hans sted er gymnasieeleven Mia Lodahl Carlsen blevet den nye forperson.

- Det er jo sundt for en for en forening at få nye øjne på tingene. Så det mente Malte, at det var tid til for måske at igangsætte nye og anderledes initiativer, end han kunne finde på, fortæller den nye forperson Mia Lodahl Carlsen, som går i 3.g på Morsø Gymnasium.

Den nye bestyrelse har allerede været forbi tegnebrættet med høje ambitioner til huset. Et podcast- og musikstudie, mødelokaler, køjesenge til overnattende unge, et værksted og et catering firma er blot nogle af de faciliteter, som Ung Kult håber på at kunne tilbyde unge på Mors.

Et mødested til en million

Morsø kommune har betalt 1,35 millioner kroner for ungdomshuset, hvilket er en stor forpligtelse for Ung Kult medlemmerne. Det er dog ikke noget de føler sig pressede af, men tvært imod kildrer det i fingrene, for at komme i gang. Det mest essentielle for forperson Mia Lodahl Carlsen og vicebestyrelsesleder Mette Marie Seerup er, at det bliver et mødested for alle unge, og ikke kun dem, der interesser sig for kunst og kultur. Et mødested, som Mette Marie Seerup følte, at hun manglede, da hun boede på øen.

- Det er noget, jeg synes, der har manglet, siden jeg gik i 1.G. Du kunne gå ned på en café og drikke en kop kaffe, men så er det forventeligt, at du smutter igen, når du er færdig, eller køber en kop kaffe mere, og det har man bare ikke altid råd til, fortæller hun.

Før var det muligt for øens unge at mødes på kirketorvet, ved stranden eller de lokale barer, men nu er der mulighed for at mødes i Ung Kult Huset. Både hvis du vil dele en øl, men også hvis du blot ønsker at spille brætspil eller lave lektier.

Koncert og renovering

Fredag 10. februar fejres åbningen med en koncert, hvor musikgruppen Vild $mith gæster Ung Kult Huset, og 121 unge har allerede tilmeldt sig. Det bliver nemlig også et spillested på Mors, hvor koncerterne har en yngre målgruppe.

- Vi håber på, at vi får skabt en mega stor fest, hvor folk køber i baren og danser og alt muligt, men vi er ikke et diskotek, og det skal vi heller ikke være. Vi er her ikke for at udkonkurrere værtshuse og diskoteker, der ligger her i Nykøbing, for det giver ikke mening, understreger Mia Lodahl Carlsen.

Efter åbningskoncerten starter arbejdet for alvor for de unge frivillige foreningsmedlemmer. De skal i gang med at planlægge, finde husbestyrer, søge fonde og renovere huset indvendigt, så huset kan leve op til deres drømme og ambitioner om et mødested for unge på Mors.