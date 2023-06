Unge fra hele landet dykker ned i Nordjylland: - Der er så meget drive heroppe lige nu

NORDJYLLAND:Måske har du set dem - de interaktive reklamer i NT’s busser og tog med teksten "Kærlig Hilsen Kunstpionererne" og flygtige fotos af steder i Nordjylland.

Det, du ser, er en invitation til nyåbnede udstillinger i Hjørring og Hanstholm, der blandt andet rummer en borgerhave ved den gamle arrest i Hjørring.

På Sankt Hans aften kan du her ignorere gamle traditioner med afbrænding og skabe nye traditioner med fødslen af haven, der indebærer et intenst lydunivers og performance.

Det er også i arresten, at du kan designe dit eget elektroniske musikinstrument, og så bliver det gamle nordjyske sagn om Kællingstenen vakt til live og genfortolket for bare at nævne noget af udstillingsprogrammet.

Bag udstillingerne og eventsene står Kunstpionererne, afgangsholdet fra uddannelsen for kunstformidlere, der siden 2019 har haft hjemme i Kunsthal Nord i Aalborg, hvor man har undervist folk fra hele landet i formidling og udbredelse af samtidskunst.

I år var de tolv kursister fra 18 til 29 år med vidt forskellige baggrunde - fra en slotsvært på Kronborg til praktiserende kunstnere.

En af dem er 27-årige Ida, som er uddannet danser i Tyskland og Hamborg og de seneste år har arbejdet som danser, koreograf og underviser i Hamborg og Danmark.

- For mig har uddannelsen været en fantastisk mulighed for at gå i dybden og sætte det, jeg kan, ind i en ny kontekst. Det er gået op for mig, hvor stor betydning, det har, hvem kuratoren bag udstillinger og events er - hvor meget man bringer ind af sig selv, siger Ida Hørlyck, der de seneste år har været fast samarbejdspartner for den aarhusianske musiker Iomfro, hvad angår iscenesættelse af livekoncerter.

Siden sin opstart i Kunstpionererne er hun begyndt at se sig selv i endnu flere arbejdssammenhænge, fx fortsætter hun sit samarbejde med sine medpionerer Emma Raun og Nina Fjordbak Nielsen i en kuratorgruppe.

Emma Raun (tv), Nina Fjordbak Nielsen og Ida Hørlyck (th) står bag projektet "Vidste hun noget om skoven", der kan opleves lørdag 24. juni. Foto: Bente Poder

- Forløbet har givet mig stor selvtillid i forhold til at stole på min intention og tro på, at jeg kan afvikle selvstændigt, og så har jeg fået mere mod på også at byde ind på en samtidskunstscene - en scene, der på mig tidligere har virket svær tilgængelig.

- I det hele taget har vi lært at tage vores plads, siger Ida Hørlyck, der beskriver de 18 måneder som et intenst dyk ned i hands on erfaring, faglige oplæg og en introduktion til - og debatter med - et utal af kulturinstitutioner, platforme og mennesker.

Derudover han hun sat pris på det sammenhold, der er opstået undervejs, når folk i perioder er rykket til Aalborg, og den indføring i Nordjylland, hun har fået.

- Jeg har på kort tid fået øjnene op for en region, jeg ikke kendte særlig godt. Der er virkelig en frisk energi og opdrift i det kunstneriske og kreative miljø heroppe lige nu, og man fornemmer et stort drive og sammenhold på tværs.

Takker af med stort aftryk

Det første hold kunstpionerer blev skabt på initiativ af Henrik Broch-Lips, tidligere leder af Kunsthal Nord. Han har dog ikke deltaget i selve afviklingen af forløbet, da han forlod sin stilling i 2019. Roret har i stedet været indtaget af kunsthistoriker Josephine Boesen.

- Jeg er stolt af mit arbejde med kunstpionererne, det har været et privilegie at arbejde sammen med så mange dygtige og ambitiøse unge mennesker. Det er mit klare indtryk, at kunstpionererne har haft og stadig har stor indflydelse på kunstlivet i Nordjylland. Vi skabte et sted for læring og samskabelse, hvor det at behandle hinanden med omsorg og omtanke i en benhård branche, stod højt på agendaen, siger hun.

Udstillingen er blevet til i samarbejde med kulturarrangøren Under Kniven og Ung Kult