Ups: Grit fortæller hemmeligheder fra fiktiv vej - men Violvej findes faktisk

THISTED-KLIM:Det er en vej med små rækkehuse i røde mursten. Beboerne er helt almindelige og umiddelart lidt kedelige mennesker. Men ved nærmere eftersyn sker der en hel del bag de lukkede døre.

Grit Niklasson, forfatter fra Klim ved Fjerritslev, kigger indenfor i rækkehusbebyggelsen i sin nye novellesamling, "Inde i husene". Og afslører de røde murstens hemmeligheder.

Novellerne foregår i Thisted på en vej ved navn Violvej. Her møder man blandt andet et par ældre søskende, der ikke kan blive enige om, hvem af dem, der står til først at skulle på plejehjem.

I et andet af husene bor en eneboertype i 40'erne. Og i et tredje en ung computerfyr.

Grit Niklasson har tidligere boet i Thisted, og hun vidste, at der ikke findes en Violvej i byen. Det gør der derimod i Nors, der deler postnummer med Thisted.

- Hvis jeg havde tænkt mig om, havde jeg undersøgt det. Men jeg fandt først ud af det, da bogen var afleveret til forlaget og den var sendt til trykning. I alle tilfælde er der ikke nogen rækkehusbebyggelse på Violvej i Nors, og det er ren fiktion, siger hun.

Faktisk hentede Grit Niklasson inspiration til novellerne i Brønderslev, hvor hun kendte "nogle sjove typer", men valgte så at henlægge handlingen til Thisted, som hun kender fra bl.a. sin tid som jordemoder på sygehuset.

Om rammen for novellerne er den ene eller anden by er dog egentlig mindre vigtigt.

- Men jeg vil gerne fortælle, at det ikke kun er på en fin adresse inde på Østerbro, der sker noget spændende. Der sker ligeså meget i provinsen - også i Thisted, selv om byen jo bliver fremstillet som noget af det mest kedelige i en af Olsen Banden-filmene, hvor en politibetjent bliver truet med forflyttelse til Thisted, fortæller Grit Niklasson.

"Inde i husene" er udgivet af forlaget Amanda Books og er allerede udkommet, men præsenteres lørdag 26. november ved en reception i Tinghuset i Fjerritslev. I Thisted kan bogen købes i bl. a. Thisted Amtikvariat.