Utzon Center rammer plet med ny udstilling om legendarisk tegnestue: Kort og godt se den!

Mange udstillinger om arkitektur er bygget op omkring modeller og fotos, som det kræver mere end almindelig god forestillingsevne for publikum at få noget ud af. Utzon Center har vendt tingene på hovedet og skabet en sanselig udstilling, der får os til at vende blikket imod os selv, mener anmelder Lars Brorson Fich. Foto: Lars Pauli