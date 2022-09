Vartegn: Fem meter højt kunstværk skaber debat

GJØL:Tirsdag fik Gjøl en ny beboer, en kvinde ved navn "Tabita", som har taget plads på havnen på Gjøl. Byens nye vartegn er fem meter høj, og inspirationen til skulpturens navn er hentet fra Hans Kirks roman "Fiskerne", som udkom i 1928, og som foregår på Gjøl.

Historien om skulpturen, der skal forbinde fortid, nutid og fremtid, går tilbage til 2017, hvor Gjøl Kunstforening ansøgte og fik 150.000 kroner fra Statens Kunstfond, som skulle bruges til et kunstprojekt. Billedkunstner René Schmidt fik opgaven med at udforme en skitse til skulpturen, som siden fik navnet Tabita, og i årene efter lykkedes det kunstforeningen at rejse i alt 800.000 kroner til projektet, som nu altså er realiseret.

Gjøl har fået et nyt vartegn i skikkelse af Tabita, der spejder ud over Limfjorden.

Ulla Holck, der er medlem af kunstforeningens bestyrelse måtte knibe sig selv i armen flere gange, da hun omsider kunne tage Tabita i øjesyn.

- Jeg glæder mig over, at hun endelig står der, og jeg synes, det er helt utroligt, at vi er lykkedes med at få moderne samtidskunst til en by af Gjøls størrelse, siger Ulla Holck.

- Jeg blev meget rørt, da jeg så den. Der er stor forskel på en illustration og så opleve skulpturen i virkeligheden. Personligt holder jeg meget af at se, hvordan lyset skifter i pladerne og får hende til at skifte udtryk i forhold til, hvordan sollyset falder. Renés vision var, at hun skulle være et fyrtårn, og det er hun blevet - et fyrtårn og et vartegn, siger hun.

Der er ekstra grund til at glædes over, at det netop er en kvindeskulptur, som står på Gjøl Havn og spejder ud over Limfjorden. Der er nemlig kun få statuer af kvinder i det offentlige rum.

- En opgørelse fra daværende Kulturarvsstyrelsen viser, at der i Danmark er 2500 statuer, og kun 28 af dem er af kvinder. Nu er der 29, og hun hedder Tabita og står på Gjøl, siger Ulla Holck og tilføjer:

- Nogle af de eksisterende kvindestatuer har sjovt nok ikke tøj på. Tag for eksempel Gåsepigen i Aalborg - hvorfor mon hun står splitternøgen. René har ønsket at fremstille en stærk kvindefigur, som står ved sit værd, og det er lykkedes til fulde, synes jeg.

Mange meninger om Tabita

Et blik på den lokale Facebook-gruppe for Gjøl viser, at mange har en mening om byens nye beboer. Hovedparten er positive, forundrende, spørgende, mens andre ønsker hende ødelagt af en vinter med isskruninger. En skriver: Jeg har virkelig varme følelser for Tabita uden at kunne forklare, hvorfor hun bevæger mig sådan. En anden kalder det et vigtigt vartegn for Gjøl.

Tabita deler vandene. Nogle kalder hende kønsløs, mens andre bliver bevæget af at se hende.

- Flere kom ned for at følge arbejdet med at rejse skulpturen, og langt de fleste var imponerede. Selvfølgelig blev der stillet spørgsmålstegn, men det er helt OK, at nogle er skeptiske overfor Tabita. Kunst kan give anledning til refleksion og skabe debat, siger Ulla Holck og er overbevist om, at mange vil besøge Gjøl for at se Tabita.

- Vi har fået en stor skulptur, som folk kommer for at se og opleve ved selvsyn, og jeg tror og håber, at den vil blive en del af vores DNA, siger hun.

Forfatter Hans Kirk fik inspirationen til "Fiskerne", da han i sommeren 1925 var indlogeret på Gjøl Kro. I hans roman sidder Tabita i nærheden af byens gamle fiskeleje og kigger efter kæresten, der kommer sejlende fra Aalborg. Nutidens Tabita er kommet til verden knap 100 år efter datidens Tabita, og på den måde er ringen sluttet.