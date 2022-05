Velkommen til debatten: Vil du ændre noget, er du nødt til at vove lidt af dig selv

KOMMENTAR: Tirsdag aften mødtes Aalborgs nye kulturrådmand Jes Lunde (RV) med dem, der havde lyst til at diskutere Aalborgs fremtid som kulturby. Samtalen kom vidt omkring - en del af emnerne vil blive taget op i et snarligt interview med Jes Lunde, hvor han vil løfte sløret for sine visioner for Aalborg.

Men et af de temaer, der fik de fremmødte kunstnere på barrikaderne, er håndteringen af Kunsthal Nord.

Hvorfor har man sparet en leder væk på Kunsthal Nord og reelt sat kunsthallen på hold, og hvorfor skal byens udøvende kunstnere arbejde i faciliteter, der minder om noget fra 1980'erne i Kunsthal Nords kunstnerværksteder, når kommunen samtidig poster millioner i den nye Kunsthal Spritten, lød et spørgsmål.

Helt overordnet kan det sammenfattes til: Hvad vil man satse på i Aalborg som kulturby i de kommende år - at bygge et levende producerende miljø op eller satse på store attraktioner og events?

Det er forfriskende med denne slags demokratiske samtale, og diskussionen om Kunsthal Nords endeligt er relevant.

Men beslutningen om, at der ikke skal være en leder i Kunsthal Nord, der kan sætte en retning for stedet og drive den frem, er vel i virkeligheden lidt passé. I hvert fald ligger den før Jes Lundes tid - han skal hjem og læse op på det, meldte han ud.

Man kan i den forbindelse undre sig over, hvor debatten blev af, dengang overvejelserne fyldte i byrådet. Nordjyske inviterede dengang lokale profiler og involverede til at give deres holdning til kende, men debatten fik aldrig for alvor luft nok under vingerne til at sætte en dagsorden.

Hvor blev de mange kunstnere og ansatte i kunsthallen af dengang, de kunne rykke noget? De kunne have bombet lokale medier med indlæg fulde af argumenter, bekymring og harme. Men det gjorde de ikke - de ventede på politikernes beslutning, og nu er de vrede.

Jeg er klar over, at man også kan lave lobbyarbejde og arbejde for en sag uden for mediernes søgelys, men jeg tror ikke, at man skal undervurdere potentialet i at skabe en folkestemning. Mange politiske forslag gennem tiden er blevet trukket tilbage efter mediedækning, og mediedækning er andet end interviews og artikler. Debatindlæg bliver læst - også af beslutningstagere.

Min oplevelse er desværre, at folk, der beskæftiger sig med kultur og arkitektur, er mere bange end mange andre for at melde sig ind i debatten om deres egne områder. Måske skyldes det, at det er brancher, hvor man i høj grad er afhængig af netværk og goodwill. Men er det så slemt at blive kendt som en eller nogle, der kæmper for en sag? Var jeg arbejdsgiver, ville det ikke skræmme mig væk - tværtimod.

Lokale medier har et kæmpe potentiale til at være levende debatforum, hvor man kan tage netop byens udvikling op. Hvor dem, der ER kulturlivet, kan gøre os andre klogere og selv sætte en dagsorden - i stedet for at vente på, at politikere gør det. Det vil samtidig være et greb, der kan få kultur ind i borgernes bevidsthed som et relevant politisk område også i Nordjylland.

Men det kræver, at man vover pelsen.