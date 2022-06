Vendsyssel Festival er lige på trapperne

VENDSYSSEL:Skandinaviens største festival for klassisk musik er lige på trapperne.

Vendsyssel Festival 2022 løber nemlig af stablen fra 3. juli til 17. august.

Der er velkomsttale ved Jørgen Boe, formand for Vendsyssel Festival og åbningstaler er Rie Koch, DR P2.

- Vi har samlet ikke mindre end 57 koncerter, og Vendsyssel Festival åbner sin 51. sæson med koncert i Sct. Catharinæ Kirke i Hjørring, oplyses det.

Kaj Nørholms Fanfare lyder igen i år ved åbningskoncerten, som også er indledningen til ”Andreas med Venner-ugen”, hvor Andreas Brantelid i samklang med gode venner og solister præsenterer et varieret program.

I Vendsyssel Festival ugerne, som strækker sig fra 3. juli til 17. august, spilles altså i alt 57 koncerter rundt i Vendsyssel.

En oversigt over alle koncerter kan ses på hjemmesiden www.vendsysselfestival.dk



- Vendsyssel Festival åbner med en uge, hvor man møder særdeles interessante og enestående kunstnere, som Andreas Brantelid bringer med sig til det Nordjyske, fortælles i programmet.

- Vi møder både kendte og nye venner, og vi kan se frem til nogle fantastiske musikoplevelser sammen med kunstnere, der allerede er fejrede profiler verden over, lyder det videre.

Nyt i år bliver blandt andet familiekoncerten mandag 4. juli klokken 15.00, der har børn og unge i fokus med Camille Saint Saëns Dyrenes Karneval, som Rie Koch fra DRs P2 præsenterer.

Vendsyssel Festival blev grundlagt i 1970 af en kreds af organister og turistfolk fra den vestlige del af Vendsyssel. De fandt, at det ville være en god ide at samordne al pr for de koncerter, der allerede fandt sted i landsdelen.

I løbet af få år kom hele Vendsyssel med i arrangementet, og festivalen voksede til at blive Skandinaviens største samlede musikarrangement med klassisk musik.

Der afholdes årligt cirka 60 koncerter fordelt på over 40 forskellige koncertsteder i landsdelen.

Af disse koncerter arrangeres 10-12 koncerter hvert år af den valgte ledelse for festivalen. De resterende omkring 50 koncerter arrangeres af en række organister, menighedsråd og andre personer i landsdelen.