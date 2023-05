Vendsyssel Festival er på plads: - Vi håber på fyldte huse

VENDSYSSEL:Konturerne til årets udgave af Vendsyssel Festival er efterhånden ved at være tegnet. Henover sommeren bydes på ikke mindre end 51 klassiske koncerter i landsdelen.

Årets åbningskoncert finder sted tirsdag 4. juli klokken 19.30 i Abildgård Kirke i Frederikshavn - og festivalens formand Jørgen Boe forklarer i en pressemeddelelse, at han ser meget frem til netop den begivenhed.

- For fem år siden havde vi en fantastisk flot åbningskoncert med Trondheimsolistene i Saltum Kirke. Det ensemble er det lykkedes at skaffe hertil igen, forklarer han.

Denne gang medbringer Trondheimsolistene den kendte norske violinist Ragnhild Hemsing - og netop hende glæder Jørgen Boe sig meget til at høre.

Den kendte norske violinist Ragnhild Hemsing deltager i åbningskoncerten med TrondheimSolisterne. PR-foto

Jørgen Boe vil også fremhæve det danske ensemble Dreamers Circus, der giver koncert 6. juli i Hjørring Gymnasiums festsal - samt koncerten 10. juli samme sted med tyske "Tetzlaff-Tetzlaff-Dörken Trio".

- Vi er meget glade for at det endelig er lykkedes at få violinisten Christian Tetzlaff og hans trio hertil. Vi har flere gange prøvet, og nu er det endelig lykkedes, siger Jørgen Boe.

Seks uger med koncerter

Vendsyssel Festival strækker sig over perioden fra 4. juli til 15. august - altså i alt seks uger med klassisk musik. Festivalledelsen har ansvar for afviklingen af 12 af årets musikalske begivenheder - mens en større buket af lokale arrangører står bag den resterende del af de 51 koncerter.

- Vi er jo hele tiden på jagt efter musikere som kunne være interessante for os, men vi må også erkende at mange kunstnere er umulige for os at få fat i på grund af økonomien, forklarer Jørgen Boe.

Dreamers Circus spiller dansk folkemusik, og dermed bidrager de med end lidt anderledes koncert, end man typisk møder ved Vendsyssel Festival. PR-foto

Han tilføjer, at festivalen støttes af fonde, af landsdelens kommuner og af Statens Kunstråd - og derudover genererer billetsalget også en del indtægter til at afvikle musikbegivenheden.

Jørgen Boe tilføjer i øvrigt, at publikumsinteressen for festivalen har været negativt påvirket af corona-perioden.

- Ja, det har desværre været tydeligt, at vi ligesom andre koncertarrangører, teatre med videre har haft færre tilhørere til koncerterne sidste år. Vi håber nu bare, at vi igen til sommer - med de flotte koncerter, der er på programmet - kan få mange fyldte huse, siger han.

Årets udgave af festivalen er nummer 52 i rækken - og programmet med en fyldig omtale af koncerterne er snart klar til afhentning på biblioteker, turistkontorer og koncertsteder.

Du kan også på www.vendsysselfestival.dk læse om årets koncertprogram.

Om Vendsyssel Festival Vendsyssel Festival blev grundlagt i 1970 af en kreds af organister og turistfolk fra den vestlige del af Vendsyssel. De fandt, at det ville være en god ide at samordne al PR for de koncerter, der allerede fandt sted i landsdelen. I løbet af få år kom hele Vendsyssel med i arrangementet, og festivalen voksede til at blive Skandinaviens største samlede musikarrangement med klassisk musik.

Der afholdes årligt omtrent 60 koncerter fordelt på over 40 forskellige koncertsteder i landsdelen. Af disse koncerter arrangeres 10-12 koncerter hvert år af den valgte ledelse (Styrelsen) for festivalen. De resterende cirka 50 koncerter arrangeres af en række organister, menighedsråd og andre personer. Kilde: www.vendsysselfestival.dk VIS MERE