Vendsyssel Festival starter onsdag: Her er første uges program

På onsdag starter Vendsyssel Festival. Det bliver med 59 koncerter fordelt over 7 uger. Det hele starter i Frederikshavn Kirke 3. juli med åbningskoncert. Her kan man opleve Kammerphilharmonie Europa, som består af 15 musikere, som spiller et program med Vivaldi, Hummel, Bach, Nielsen og J. Suk. Solisterne er Michael Gershwin og Cyrill Gussroff.

Inden koncerten kan man så fryde sig over den nyrenoverede kirke og nyde talerne fra Jørgen Boe - festivalformanden og Steffen Nørgaard fra Spar Nord, der holder den officielle åbningstale.

Dagen efter synger Majken Bjerno og Stig Fog Andersen i Tversted Kirke, mens man i Øster Hassing Kirke kan opleve Mads Granum Kvartet.

Fredag 5. juli fortsætter festivalen i Hirtshals Kirke, hvor Arne Jørgen Fæø spiller fransk klavermusik. Fæø er organist i kirken og også tilknyttet Aalborg Symfoniorkester som pianist og organist. I Mygdal Kirke står den på cellosuiter samme aften. Lørdag synger Anne Bo Nielsen i Jetsmark Kirke, og søndag spiller Andreas Borregaard akkordeon på Det gamle Rådhus i Nørresundby.