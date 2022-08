Verdensballetten opfordres til puljesøgning: - Det er åndeligt fattigt

SKAGEN/FREDERIKSHAVN:Det drejer sig om 40.000 kroner i tilskud.

Frederikshavn Kommune skal spare rundt regnet 6,3 millioner på budgettet for 2023, og det får konsekvenser for Verdensballetten i Skagen.

De har i over ti år fået et tilskud fra kommunen, men fra 2023 skal det altså være slut. De 40.000 kroner, som Verdensballetten tidligere har nydt godt af, tilgår dem ikke længere med virkning fra årsskiftet.

Det har Nordjyske tidligere snakket med leder af Verdensballetten, Jens-Christian Wandt, om.

Formanden for kultur- og fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune, Peter Laigaard (K), oplyser onsdag i et læserbrev, at Verdensballetten har stor betydning for kommunen - men at det er ændrede omstændigheder ved Verdensballetten, der fremadrettet fjerner den økonomiske støtte.

- Verdensballetten er i dag indiskutabelt et såkaldt kommercielt arrangement, ejet af et privat selskab i København, der i år har opført 13 arrangementer over hele landet, skriver Peter Laigaard.

Peter Laigaard er formand for kultur- og fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune. Arkivfoto: Laura Guldhammer

Han henviser i øvrigt over for Nordjyske til CVR-registeret, hvor Verdensballetten står registreret som et privat selskab med base i København. Derfor er det udvalgets opfattelse, at Verdensballetten er et kommercielt foretagende.

- Vi bliver nødt til at spørge os selv om, hvem det er, der søger pengene. Vi har nogle principper, som vi bliver nødt til at rette ind efter. Vi har aldrig støttet kommercielle aktiviteter. Var de kommet i dag og ville søge støtte, ville vi henvise dem til økonomiudvalget. Det er dem, der tager beslutninger vedrørende kommercielle arrangementer.

- Beløbet i sig selv har ikke været afgørende. Det er princippet om det kommercielle, der gør, at Verdensballetten ikke længere kan få støtte. Vi skulle selvfølgelig have været bedre i kommunikationen med Verdensballetten, og derfor opfordrer vi nu også til, at de i stedet søger støtten i et andet udvalg, tilføjer Peter Laigaard over for Nordjyske.

Det andet udvalg er økonomiudvalget i Frederikshavn Kommune, som Peter Laigaard og kultur- og fritidsudvalget opfordrer Verdensballetten til at søge støtte fra. Det foregår via en såkaldt markedsføringspulje.

Nødvendige penge

Jens-Christian Wandt er leder af Verdensballetten og har tidligere over for Nordjyske beskrevet, at folk i Verdensballetten er rystede over det fremtidige, manglende tilskud fra Frederikshavn Kommune.

Han opfatter opfordringen om at søge efter de 40.000 kroner i økonomiudvalgets markedsføringspulje som

- Det er jeg da egentlig glad for. Og det vil vi da helt sikkert også gøre. Det er selvfølgelig en ansøgning, så vi er ikke sikre på at få nogle penge. Det kan også være, at vi kun får nogle af pengene, siger Jens-Christian Wandt.

Verdensballet ved Den Tilsandede Kirke. Arkivfoto: Bente Poder

- Vi skal have de 40.000 kroner ind på en eller anden måde. Pengene er nødvendige, for ellers kommer vi ud med et underskud, og det har vi ikke mulighed for, tilføjer han.

Jens-Christian Wandt understreger dog også, at han allerede har fået henvendelser fra firmaer, banker og andre, som har givet tilsagn om, at de manglende penge nok skal blive fundet.

- Det er ikke sådan, at jeg ligger vågen om natten på grund af det. Med den enorme opbakning, vi har fået på det seneste, tror jeg nok, at vi skal kunne finde pengene. Men jeg synes bare, at signalværdien fra Frederikshavn Kommune er forkert, understreger Jens-Christian Wandt.

- Jeg synes, det er åndeligt fattigt, at kommunen ikke støtter op omkring så stort et kulturarrangement, som Verdensballetten er, og som det har været igennem 14 år, tilføjer han.