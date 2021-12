Vibe har skabt film om byens udvikling: Aalborg er det perfekte spejl for vores besættelse af vækst

Aalborg indkapsler perfekt den hastige udvikling af verdens byer og de store svære dilemmaer, der følger med, mener Vibe Overgaard, der over flere måneder er dykket ned i Aalborgs industrihistorie. Ud fra samtaler med lokalhistorikere, cementarbejdere og filmklip fra Aalborg Stadsarkiv har hun skabt en smuk kortfilm om Aalborgs udvikling de seneste 120 år. Den kan du opleve i Kunsthal Nord på lørdag, men inden da kan du møde hende her.

Vibe Overgaard er en af de danske kunstnere i udstillingsplatformen f.eks' udstillingsprogram i Nordjylland. Hun har arbejdet på værket i et år og har løbende boet i Aalborg undervejs. Foto: Wilfred Wagner

Hvorfor optager udviklingen af byer dig som kunstner?

- Jeg har længe været optaget af at forstå, hvad det er for nogle økonomiske magtstrukturer, vi er en del af i vores liv og dagligdag. Jeg er selv vokset op i Herning som i forhold til industriens rolle kan minde om Aalborg, og byens landskab kan fortælle meget om de lag af politik, økonomi og sociale strukturer, der har bragt os frem til, hvor vi er i dag.

Aalborg og Nørresundby blev i perioden op til 1920 kendt som "byerne med de rygende skorstene", hvor over halvdelen af den arbejdende befolkning hver morgen myldrede ind til samlebånd og maskiner.

Hvordan ser du Aalborg i den sammenhæng?

- Første gang, jeg var her, kørte jeg hen over Limfjordsbroen, og det var vildt at se byens havnefront derfra. Nye boliger, Utzon Center, Musikkens Hus, de grønne områder og universitetet afspejler kommunens værdier og selvforståelse i dag. Og så - som et scenografisk bagtæppe i horisonten - ligger de store fabrikker. Især Aalborg Portland rager op med sine rygende skorstene. Man kan meget tydeligt aflæse de beslutninger, der er truffet gennem tiden i byen - på den måde bliver Aalborg et spejl for den globale udvikling.

Er det en positiv eller negativ udvikling, tænker du?

- Udviklingen er både negativ og positiv. Det er jo nok det, der er hele problemstillingen: At kapitalistiske principper er blevet flettet sammen med værdier som menneskerettigheder, kultur og omsorg i udviklingen af vores demokrati. Derfor giver det også mening, at der er en tydelig stolthed i byen over den fremgang, som fabrikkerne har været med til at skabe. En stolthed som jeg har respekt for. Man fornemmer det også i de gamle optagelser fra Stadsarkivet – fremtidstroen, der hørte til industrialiseringen.

Foto: Aalborg Stadsarkiv

Screenshot fra værket "Autonomy in Constructed Space", støttet af Statens Kunstfond. Vibe Overgaard har undervejs talt med lokale fra Nordjyske Museer, Aalborg Stadsarkiv, AAU, Trekanten og Aalborg Portland.

- Men grundlaget for det gode liv er også med til at styre os imod en afgrund. Økonomien er bundet op på vækst og hviler på udnyttelse af mennesker og naturressourcer. Det er godt, at vi øver os i at producere mere bæredygtigt, men så længe, vækst er et krav, er det svært at forestille sig, at vi får løst problemerne. Kigger man på Aalborgs cementfabrikker, kan man konstatere, at cement er et materiale, der har forbedret livsforholdene for enormt mange mennesker. Men det kræver også enormt meget energi og bliver produceret i så store mængder globalt, at det er svært at se, hvordan det skal hænge sammen. I Kina har man på blot tre år forbrugt mere cement, end USA forbrugte i hele det 20. århundrede.

Screenshot, optagelse fra Aalborg Portland.

Er du fremtidsangst?

- Det er meget bekymrende, at vækst er hovedmotoren i måden, vi driver samfund på globalt, og jeg tror, at mange er frustrerede over, at der ikke er alternativer på banen. Det er tydeligt, at der skal en fokusændring, omstrukturering og omprioritering til i vores produktion af ting og varer. Og det er tydeligt lige nu, at vi producerer langt over, hvad vores planet kan holde til.

Program lørdag 4. december Kl. 19: Velkomstdrinks og introduktion Kl. 19:45: Filmfremvisning Kl. 20:30 Samtale med Vibe Overgaard (modereret af Scott William Raby) Kl: 22 Afslutning på aftenen Adresse: Kunsthal Nord, Kjellerups Torv 5, Aalborg VIS MERE

- Men i mit projekt forsøger jeg også understrege, at kapitalismens vækst netop ikke er det samme som omsorg og bæredygtighed. Her ligger vel et håb for fremtiden. Måske kan vi få det ene uden det andet. Jeg kommer ikke til Aalborg for at belære, men fordi det er et godt sted at tage debatten op.

Hvad er det mest interessant udsagn fra dem, du har talt med undervejs?

- Det er, at vi faktisk har et handlerum, hvis vi kan løsrive os fra det vækstmindset, vi er opdraget ind i.