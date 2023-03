Vikingehal har vakt international bevågenhed. Nu får interesserede mulighed for at høre mere om det spektakulære fund

HUNE:Et skilt med "Tillykke" indikerer, at grunden, som er en del af en ny udstykning i Hune, er blevet solgt. Det er dog ikke entreprenører, der er i gang med at grave ud til sokkel til et nyt hus denne onsdag.

Det er derimod to arkæologer fra Nordjyske Museer, Thomas Rune Knudsen og Sanne Toudahl Laustsen, der har fattet hver sin skovl på grunden, hvor der senere skal opføres et parcelhus.

Kort før jul kunne Nordjyske Museer fortælle, at man havde gjort et unikt fund på udstykningen, og onsdag gik den egentlige udgravning i gang.

- Det er et spændende fund, som giver os mulighed for at få et indblik i vikingetiden i Nordjylland, siger Thomas Rune Knudsen.

Sanne Thoudahl Laustsen er i gang med at grave et af de store stolpehuller fri. Hun har gravet omkring 80 centimeter ned til det sted, hvor jorden skifter farve fra sort til lys. Farven indikerer, at der har stået en stolpe i jorden. Foto: Torben Hansen

I de næste to til tre uger vil de to arkæologer forsøge at finde brikker, som til sammen kan give os historien om den store vikingehal, man mener, stammer fra Harald Blåtands tid.

Nordjyske Museer anslår, at der har stået en hal på op mod 40 meter og 8-10 meter bred i området. Den har været bueformet, og dens ydervægge har været understøttet af stolper. Der er dermed tale om et af datidens prestigebyggerier, som formentlig har været samlingssted for politiske møder og store vikingegilder.

Hallen formodes også at have forbindelse til en runesten, der står i Hune Kirke og som er rejst over vikingeslægten "Runulv den Rådsnilde".

Der er omkring 200 sorte pletter på grunden, som indikerer, at der har været stolper i jorden. Foto: Torben Hansen

Hune omtalt i internationale medier

Fundet har skabt international bevågenhed. Der er artikler i blandt Miami Herald, californiske Sci.News, ARTnews i New York, National Geographic, Live Science, Smithsonian Magazine mv. ligesom indslag på YouTube er delt flere steder.

- Det er meget stort - det er den eneste vikingehal af den kaliber i Danmark, som jeg har været involveret i, så det er meget spændende, siger Thomas Rune Knudsen.

Arkæologerne vil undersøge hustomten, og i det arbejde indgår, at alle huller, hvor der har stået en stolpe, skal finkæmmes.

- Der er omkring 200 huller, som vi skal have blotlagt, og herefter skal vi have taget billeder, der skal bruges for efterfølgende at kunne fastslå blandt andet størrelsen på hallen, siger Thomas Rune Knudsen.

I de kommende uger vil arkæologer undersøge jorden for at finde de nødvendige brikker, der kan fortælle historien om vikingehallen. Foto: Torben Hansen

Jorden fortæller om fortiden

Foreløbig har arkæologerne fundet potteskår i jorden, og korn, som er brændt, hvilket indikerer, at der har været lavet mad i hallen.

Jorden i hullerne skal soldes, hvilket betyder, at den skal sigtes for at finde helt småt materiale. Der skal blandt andet også laves en såkaldt kulstof 14-datering.

Thomas Rune Knudsen forventer, at ved udgangen af året, er arkæologerne blevet klogere på historien bag den store hal.

- Det bliver spændende at finde ud af, hvad der er sket med vikingehallen efterfølgende. Er den blevet forladt, eller er den blevet brændt af, siger han.

Svarene forventer arkæologerne at finde i jorden.

- Finder vi eksempelvis trækul i jorden, tyder det på, at hallen er blevet brændt af, ligesom vi også kan aflede af udgravningerne, om stolperne er blevet hevet op, forklarer Thomas Rune Knudsen.

I næste uge kommer Nationalmuseet til Hune for at bistå med konsulentbistand.

- Der er er tale om et meget specielt fund, og derfor har museet tilbudt at hjælpe, siger Thomas Rune Knudsen.

Vikingehallen kom til syne i forbindelse med udgravning til et hus. Foto: Torben Hansen

På grund af den store interesse for vikingehallen, holder Nordjyske Museer 9. marts "Åbent Hus", hvor interesserede mellem klokken 16.30-18.30 kan komme og høre Thomas Rune Knudsen og Sanne Toudahl Laustsen fortælle om fundet.

- For mange er det fascinerende at få et indblik i en hverdag for mere end 1000 år siden og få kendskab til, hvordan man levede og havde en dagligdag på det tidspunkt, siger han.

Når udgravningerne er afsluttet om tre uger, kan ejeren af grunden påbegynde byggeriet af sit hus.

Vikingehallen, der er kommet til syne, er op mod 40 meter og 8-10 meter bred. Det er dog kun halvdelen, der er blevet udgravet. Den resterende del strækker sig ind over skovarealet mod øst. Foto: Torben Hansen

Vikingehal