Vil du være med i "Synkefri": Oplev dig selv i voldsomt drama om redningsbåd

VENDSYSSEL:Er du en mand? Og er du mellem 18-80 år gammel? Ja, så opfylder du kriterierne for at medvirke i en kommende spillefilm.

Filmselskabet Wasabi Film søger i øjeblikket mænd i alderen 18-80 år, som har lyst til at medvirke som statist i den danske spillefilm ''Synkefri''.

Det gør de gennem forskellige opslag på Facebook.

Spillefilmen ''Synkefri'' omhandler det voldsomme skibsforlig i Hirtshals 1981, hvor en fiskekutter og en redningsbåd forliste, og ni personer tragisk omkom i stormen.

Filmen følger en 17-årig dreng, som er i en dyb sorg efter tabet af sin far på havet. Den er instrueret af Christian Andersen, som selv er fra Hirtshals og har en tilknytning til tragedien i 1981, da hans mor var gift med en af de omkomne.

Filmen har tidligere modtaget kritik fra lokale borgere i Hirtshals. De mener, filmatiseringen sker for tidligt, mens de efterladte har svært ved at forlige sig med tanken om, at der skal blandes fiktion og fakta.

Ingen filmerfaring kræves

På trods af negativ omtale fra en gruppe af de lokale borgere fortsætter optagelserne. ''Synkefri'' forventes udgivet i 2024, fremgår det af filmportalen Kino.

Hvis du vil medvirke som statist i spillefilmen, skal du dog være hurtigt ude. Optagelserne med statisterne begyndte mandag, men fortsætter i ugen.

Optagelserne foregår i Hirtshals og tidsplanen lyder:

16/5 kl. 15.30-19.15.

17/5 kl. 09.30-11.30.

18/5 kl. 11.30-19.30.

Og det rækker an, hvis din tidligere erfaring med film er med en skål popcorn i skødet. Statistkoordinatoren oplyser nemlig, at det ikke er et krav, at du har tidligere erfaring som statist.

Foruden de femten sekunders berømmelse kan du forvente en mindre betaling på et gavekort på 250 kroner som tak for at medvirke.

Hvis det vækker din indre filmentusiast i maven, kan du kontakte statistkoordinatoren på mailen anders@wasabifilm.dk.