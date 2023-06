Vinderne er fundet: Arkitekt vurderer de bedste renoveringer i ferieby

SKAGEN:Igen i år er Skagenshusenes pæneste renoveringer blevet kåret.

Det er 11. gang, de hos Skagen Byfond præmierer ejendomme, som enten er nybygget eller blevet istandsat, og som lever op til deres høje krav, som lyder:

At præmiere velrestaurerede ejendomme i by og på land, tilbygninger, facade-ændringer, interiører, nybygninger, bygningsdetaljer og lignende.

Bestyrelsen var 9. maj på tur for at se på kandidaterne. Denne gang var otte af de indstillede huse fra Skagen og et enkelt emne i Kandestederne.

Det blev til tre vindere. Kirkevej 11, Krøyersvej 12B og Møllevang 4.

Arkitekten hos Skagen Byfond, Søren Tortzen, begrunder valget af ejendommene:

Kirkevej 11

Kirkevej 11 Skagen Byfond

- Kirkevej 11 er et smukt hus i rødt blankt murværk. Restaureringen repræsenterer et eksempel på, hvordan man skal bevare Skagens huse med respekt for byens kulturarv. Det blanke røde murværk er man heldigvis ikke blevet forledt til at pudse eller filtse, lyder det fra arkitekten som fortsætter:

- Den røde facade, de hvide vinduer, hvide kant-forskællinger på taget og kalkede murbånd giver huset en enkel detaljering, som står i smuk kontrast til en afdæmpet terrasse i sortmalet træ, der formidler overgangen til haverummet.

Krøyersvej 12B

Krøyersvej 12B Skagen Byfond

- Der er foretaget nedrivning af et ældre hus og opført ny villa, hvor der er anvendt gode materialer og i de rigtige proportioner, eksempelvis vinduer og døre i respekt for det tidligere opførte hus, siger Søren Tortzen.

- Nyopførelsen af denne villa viser, hvad der kan komme ud af at lægge sig op ad den oprindelige bygningsstil ved at udføre en ny villa, som er drømmen om Skagen, uddyber han.

Møllevang 4

Møllevang 4 Skagen Byfond

- Dette er et klassisk gulpudset hus med tegltag med hvide forskællinger. Der er anvendt kvalitetsmaterialer hele vejen rundt med blandt andet enkle og fine belægninger omkring huset. Møllevang 4 repræsenterer et eksempel på, hvordan man kan bevare ikke bare Skagens huse, men også de nære omgivelser på matriklen, siger Søren Tortzen og fortsætter:

- Fremhæves skal renoveringen af gårdrummet, som udgør en træbeklædt påbygning og små udhuse, der sammen med et smukt sort plankeværk danner et charmerende og autentisk gårdrum

Præmie

Alle huse i Skagen kan blive indstillet. Formanden fortæller, at indstillingerne denne gang er kommet fra Byfondens egne medlemmer, almindelige borgere og håndværkere.

- Alle er velkomne. Så tager vi dem op, fortæller Ole Bo.

Præmien er en plakette lavet af en lokal kunstner. Formanden fortæller, at mange vælger at sætte dem på facaderne af husene.

Derfor brygger de hos Skagen Byfond på at lave en guidet tur, hvor man kan se årenes 33 vindere.