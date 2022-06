Vor tids Elvis indtog Aalborg med fare for hoftedysplasi

KONCERT:Det var en verdensstjerne, der fredag aften dryssede stjernestøv ud over en tætpakket koncertsal i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Jason Derulo har i 12 år spyttet pophits ud i alverdens højtalere med en frekvens, som kun de største kunstnere magter. Det efterhånden solide bagkatalog blev foldet ud for 3200 feststemte koncertgæster, der må have forladt koncerten glade og meget tilfredse oven på en fest, som blot blev bedre i takt med, at koncerten skred frem.

På slaget 21 entrerede en DJ, der skulle varme publikum op til Jason Derulos entré. Den energiske DJ mindede mest af alt om en klon mellem David Guetta og Stevie Wonder. Sidstnævnte mest fordi, han var blind overfor den dalende entusiasme, som publikum udviste under den 21 minutter lange opvarmning.

Klokken 21.21 indtog aftenenes hovedperson scenen. Lynhurtigt fik Jason Derulo vist, hvorfor han er blevet et fænomen på det sociale medie TikTok, der primært bruges af børn og unge. Her er hitmageren fra Miami blevet et gigantisk hit med over 42 millioner følgere, hvilket gør ham til den 15. mest fulgte person på det sociale medie.

Svedige dansetrin blev præsenteret for publikum, der kvitterede ved at forsøge at følge med i Derulos vanvittige tempo. Svedige fordi salen kogte trods et ihærdigt forsøg fra stedets aircondition på at holde temperaturen nogenlunde tålelig.

Hits som "Watcha say" og "Wiggle" fik hurtigt festen skudt op i syvende gear, og her blev den under resten af koncerten.

At Jason Derulo er både sanger og danser, fik han i den grad bevist under "Wiggle". Et mindre smidigt menneske ville med garanti udvikle en eller anden form for hoftedysplasi, hvis man havde forsøgt at lave de samme bevægelser, som både Jason Derulo og hans flot skårne dansere udførte. Lad os bare sige, at det ikke var moves, de har lært i børnehaven.

Et af de nyere hits "Savage love" skabte fællessang til den helt store guldmedalje. Mens den helt nye sang "Slidin'" i bedste Jason Derulo-stil blev forsøgt gjort til et virtalt hit på TikTok via en videooptagelse, der fik størstedelen af publikum til at tage mobilerne frem og filme med.

Da den amerikanske verdensstjerne i forbindelse med sangen "Trumpets" smed blusen og blottede overkroppen, gik størstedelen af salen amok. De mange fremmødte piger og kvinder må have begæret og beundret synet, der mødte dem, mens den mandlige minoritet blandt publikum må have misundet Jason Derulo.

Jason Derulo optrådte fredag aften i Aalborg Kongres & Kultur Center. Pressefoto: Rafael Zajac / Aalborg Kongres & Kultur Center

Hitmagerens popmusik tilsat lidt R&B-rytmer er en sikker partystarter, og til sangen "Conio" var der igen, igen fællessang og kollektiv dans blandt folk på gulvet.

Festen nåede sit klimaks, da megahittet "Talk dirty" røg ud over scenekanten. Her blev der igen multitasket blandt størstedelen af de 3200 koncertgængere, der både sang og dansede, som var der intet mere lyksaliggørende.

Med endnu et af sine kæmpehits "The other side" fik Jason Derulo endegyldigt slået fast, at han var lykkedes med noget, som mange andre store kunstnere ikke formår: Han havde formået at fastholde den enorme entusiasme, som forventningens glæde altid frembringer. Indlevelsesevnen fra både publikum og kunster var ligeså stor, da han forlod scenen, som da han gik på.

Muligvis er der et flertal af de mænd, der var blevet slæbt med af kærester eller koner, som ikke helt ramte samme begejstrings-niveau, men langt hovedparten af koncertgængerne forlod salen med store smil. Det havde været en helt igennem forrygende oplevelse.

En oplevelse der stilsikkert placerer Jason Derulo som sin generations Elvis Presley eller Ricky Martin. Hvad han måske mangler i vokal, har han så rigeligt i hofter og fødder. Ingen tvivl om, han er en verdensklasse-entertainer.