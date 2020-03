Wow, for en sæsonfinale i "Badehotellet"

TV-DRAMA - “Badehotellet” - 7. sæson, 6. afsnit

Forrige afsnit havde banet vejen fint. Og denne afslutning af syvende sæson er da også noget af det bedste og mest spændende, serien har budt på overhovedet.

Finaleafsnittet har oven i købet det vigtigste først: Et direktionsmøde, hvor Amanda bekræfter over for Philip og Ditmar - og ikke mindst over for horder af sommerhyggehungrende seere - at “Badehotellet” skam nok skal komme tilbage næste år.

Og hvis man nu virkelig skal bevæge sig ud på fortolkningens overdrev og læse camouflerede beskeder til seerne ind i replikkerne, så bid mærke i Philips bemærkning til Amanda:

- Vi kunne jo også bygge ud til næste år. Når nu gæsterne er så vilde med at komme tilbage … så ku’ der komme flere.

Flere afsnit, måske? For med den overvældende og engagerede seerskare, der slubrer hvert nyt afsnit i sig, gav det måske god mening, hvis man til næste sæson lavede mere end blot seks afsnit.

Ja, og bare rolig, kære seere, alle gæster har reserveret værelser til næste år.

Leslie Frigh smider bryllupsplanerne over bord for at vinde den lille Nana. Men hun lader sin pligt overfor svigerforældrene på slægtsgården hjemme i Blokhus trumfe sine følelser for Leslie. Mutter Frigh er oprørt - over den brudte forlovelse og over den falske Ramsings bedrageri.

Og så tager hele moletjavsen pludselig en dramatisk drejning, da Amanda afviser en noget brutalt frembrusende tysk løjtnants bejlerier.

Personligt havde jeg hellere set, at løjtnanten havde bidt sin skuffelse i sig og respekteret et nej. Det ville have tilføjet nogle mere interessante nuancer til hans rolle.

Men nej. Den slags er der ikke plads til i melodramaet i klitterne. Så han indleder et hævntogt for at dække over sit ansigtstab. Og resultatet - da hotellet oversvømmes af tyske soldater, som beder gæster og personale om at pakke og fordufte sofort! - er da trods alt også ægte spændende.

Mange af “Badehotellet”s trofaste seere elsker det forudsigelige i handlingen; at man i store træk kan forudse, hvad denne eller hin rolle vil sige eller gøre i den og den situation. Og det er da også hyggeligt. Men jeg er meget bedre underholdt, når handlingen en sjælden gang skifter spor i en retning, så man faktisk ikke kan forudse, hvad der sker … præcis som ved tyskernes rømningsordre.

Et par håndfulde bevæbnede tyske soldater hjælper til at overbevise hotellets gæster om situationens alvor.

Det er så også med at få nydt de fem minutters spænding, for så kommer kontraordren, og alt er igen fryd og gammen. Den reelle begrundelse for, at tyskerne alligevel ikke ville overtage hotellet - at den gode værnemager Madsen opholder sig der - var rigtig god og overraskende, og den tvinger fru Madsen ud i et ægte dilemma.

Hidtil har det været rimelig omkostningsfrit for grosserer-fruen at tage moralsk afstand fra mandens byggeprojekter. Nu er hun tvunget til at frasige sig deres hyggelige badehotel såvel som datterens indtægtsgrundlag, hvis grossereren skal springe fra sit samarbejde med tyskerne.

Men nu er det så slut igen. Og der er et års tid til, at vi atter kan slubre nye solbeskinnede eskapader fra den nordjyske vandkant i os.

Måske vi i mellemtiden kunne prøve at få en sommer, der vejrmæssigt minder bare lidt om dem i “Badehotellet” … ellers kan man jo begynde at se de gamle afsnit forfra for at holde abstinenserne stangen.