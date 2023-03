X Factor bag facaden: Morten fra Madbaren spiller nøglerolle på Team Kvamm

HANSTHOLM:Der bliver lige tid til et besøg på Hanstholm Madbar og et møde med en revisor i det, der for tiden er et ekstra tætpakket program for Morten Kristensen.

Lige nu er han, der er bedst kendt lokalt for sit ejerskab af "Madbaren", nemlig en del af holdet omkring Simon Kvamm, der i år er debuteret som dommer i det populære underholdningsprogram X Factor.

- Onsdag morgen kl. 6 kører jeg fra Thy til Dragør, og så bruger vi tid på forberedelser frem til showet om fredagen. Lørdag morgen er der forhåbentlig ikke så meget for mig at lave, med mindre en af Simons deltagere er blevet stemt ud, for så skal vi i Go'Morgen Danmark. Søndag aften kommer jeg tilbage til Thy, og så har jeg lige et par dage fri, inden det starter forfra, fortæller Morten Kristensen.

Han har kendt Simon Kvamm og arbejdet sammen med sangeren i henved 15 år, og Morten Kristensen udgør bare én del af det erfarne hold, der er med til at forberede og producere deltagernes optrædener hver uge, fortæller han:

- Hver dommer har et hold omkring sig, og jeg er en del af det hold, der også består af Mikkel Dam, der tager sig af det musikalske sammen med Simon, og så er der Jon Elsted, som er stylist, og Morten Gorm, der også spiller med i Hugorm, som står for det grafiske, siger Morten Kristensen.

Hele holdet har været med fra starten, helt fra de første auditions, og de er inde over alle aspekter af programmet:

- Det er selvfølgelig Simon, der har det sidste ord, og han har da også "overrulet" nogle gange, men ellers er vi sammen om det, siger Morten Kristensen.

Morten Kristensen sammen med Theodor og duo'en Rosel. Foto: Bo Lehm

Han betegner sin egen rolle som en blanding af HR og "A&R", som er et udtryk indenfor musikverdenen, der beskriver en person på for eksempel et pladeselskab, som har ansvar for at talentudvikle, coache og hjælpe kunstnerne musikalsk.

- Det handler meget om sparring, og om at være sammen med deltagerne og snakke forløbet igennem med dem, hvad der sker bagefter og hvad de så vil. Det er tomt at ryge ud af den her bobbel, der er X Factor, så vi vil gerne hjælpe dem godt videre, siger han og tilføjer:

- Der er jo ikke nogen af os, der har prøvet det før, men vi gør det bedste, vi kan, og vi gør os pisseumage.

Simon Kvamm har i år besluttet, at alle hans deltagere i X Factor skal synge på dansk. Et benspænd, der har betydet, at holdet har lyttet vældigt mange danske sange igennem for at finde de helt rigtige numre til de forskellige optrædener.

- Det er jo både unge og gamle, der ser det her program. Jeg synes, det er fedt, at man tager for eksempel Jodle Birges "Rigtige Venner" og nyfortolker den og præsenterer den for et publikum, der måske ikke har kendt noget til den slags musik før, siger Morten Kristensen.

Blandt Simon Kvamms deltagere har sceneshowet i år skilt sig ud, og Morten Kristensen forklarer, at det er Simon Kvamms "store sæk med stadion-tricks", der gør sig gældende:

- Der er rigtig mange, der ser X Factor hver fredag, og Simon er ikke bange for at prøve nogle ting af, som man ikke set på den scene før. Det, synes jeg, er modigt. Og der skal da nok også være nogle, der ikke bryder sig om det, siger han og tilføjer:

- Det skal så også siges, at vi ikke læser det, der står i kommentarsporet. Simon stoler på sig selv, og det synes jeg er fedt, at der ikke er et ønske om at "please" eller at spille et eller andet spil. Det handler om musik, det her.

Siden, Morten Kristensen kom med på X Factor-holdet, har han især bemærket én ting, når han taler med andre om programmet.

- Mange får travlt med at fortælle mig, hvor længe, det er siden, de sidst har set programmet. Men de har jo alligevel en mening om det, når det kommer til stykket, siger han med et grin.