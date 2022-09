Youtube lukkede kanal med nøgenhed ned - nu er der interesse for samlingen

THY: Michael Perlmutter har siden Thylejrens tilblivelse filmet dagliglivet i det særlige minisamfund i Thy. Filmene har han delt for nysgerrige på sin egen kanal på Youtube, men i maj i år blev kanalen lukket ned, og uden backup af mange af de over 100 timers film, så det ud til, at vigtig historisk materiale om en periode i Danmark ville gå tabt.

Youtubekanalen er siden hen blevet genåbnet - dog med fortsatte advarsler om nedlukning på grund af nøgenhed, og Michael Perlmutter har siden da sørget for at få hentet alt materiale ud. En ven, der selv tidligere har boet i Thylejren, købte to eksterne harddiske og et downloadsystem.

- Det har været en kæmpe hjælp, jeg kunne slet ikke overskue at gøre det. Min ven sagde, at det var på karmakontoen, og det føles godt at vide, at de nu er bevaret for eftertiden, siger Michael Perlmutter, der også gerne ser, at filmene bliver opbevaret af andre end ham.

Og meget peger i den rigtige retning. Michael Perlmutter har siden den forrige artikel i Nordjyske været i kontakt med Det Danske Filminstitut samt Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.

- Vi synes, at det er et meget unikt materiale fra en spændende periode i Danmarkshistorien, siger Lisbeth Richter Larsen, redaktør og projektleder ved Det Danske Filminstitut, der lige nu afventer svar fra sikringsgruppen, der skal vurdere bevaringsforholdene omkring materialet.

- Det kræver noget at tage imod en samling som denne, og vores eksperter skal nu tage stilling til materialet ud fra dets tilstand og format, rettighedsforhold med henblik på non-kommerciel formidling på danmarkpaafilm.dk, indholdets relevans og fysiske aspekter som pladskrav, siger hun.

Kuriøst og et nyt perspektiv på lejren

På Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune har de allerede modtaget indholdet.

- Det er et spændende og nogle gange kuriøst materiale, der skildrer lejren efter dens første år i starten af 1970'erne, der allerede er meget dokumenteret, så det er et nyt perspektiv på lejren, siger arkivar Orla Poulsen, der nu skal gennemgå materialet og vælge ud, hvad der egner sig til distribuering.

- Hver morgen, jeg står op, er jeg spændt på, om min Youtube-kanal stadig er der. Jeg forstår ikke, hvorfor de lukker det, de gør, der følger ingen forklaring med, siger Michael Perlmutter, der ikke længere beror sig på Youtube kanalen alene som platform for sin samling, men fortsat ønsker at dele sine optagelser. Foto: Bo Lehm

I Lild Strand er Michael Perlmutter glad for, at materialet kommer videre, og han ser frem til svar fra Det Danske Filminstitut.

- Det er jo allerede digitaliseret, så det burde ligge lige for, tænker jeg. Hvis man bruger penge på at restaurere dem med moderne teknologi, kan de blive rigtig flotte, siger han.