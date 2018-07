Kulturarv som folkeeje

VESTHIMMERLAND: Med i alt cirka 2000 deltagere vil også 2018-udgaven af Vesthimmerlands Kulturarvsmåned gå over i lokalhistorien som en gedigen succes.

Ikke færre end 43 arrangementer med historisk indhold blev det til i løbet af juni måned, og det er i sig selv temmelig enestående - set i et nationalt perspektiv.

- Jeg ved godt, det er sagt før, men vi er stadig den eneste kommune i Danmark, som i fællesskab fejrer kulturarven på den måde.

- Kulturarven har en stor værdi som løftestang for de lokale fællesskaber, men fejringen over en måned er bestemt også noget, som er med til at markedsføre Vesthimmerland som en attraktiv kommune, hvor der er fokus på identitet og udvikling, fremhæver museumsdirektør Broder Berg, Vesthimmerlands Museum.

Bag overflødighedshornet af tilbud om lokalhistoriske arrangementer lå igen i år et tæt samarbejde mellem det lokale museumsvæsen og en lang række frivillige kræfter rundt omkring i kommunen, og straks efter sommerferien går de forskellige involverede i gang med at kigge frem mod "Kulturarvsmåneden 2019" .

Koordinator Maria Clement Hagstrup opfordrer på forhånd alle historisk interesserede i det vesthimmerlandske til at være med - enten som aktører, deltagere eller begge dele.

- Kulturarvsmåneden er baseret på de gode fortællinger, og uagtet den digitale tidsalder, vi lever i, så kan den levende fortælling altså stadig noget helt særligt, pointerer hun.

Programmet for Kulturarvsmåneden 2018 spændte i øvrigt lige fra eksperimenterende jernaldermadlavning over ø-vandring på Livø til Per Kirkebys verdenskunst, og for et gæstende par fra Brædstrup var det eksempelvis en positiv overraskelse at kunne supplere opholdet på et hotel i Løgstør med en rundvisning på Danmarks største vikingeborg, Aggersborg.

- Vi så programhæftet på hotellet og var ikke sene til at beslutte os, fortæller de.

Gode forslag til nye arrangementer i juni 2019 modtages allerede nu med tak på Vesthimmerlands Museum.

- Og det er også altid velkomment med ris og ros i forhold til den netop vel overståede Kulturarvsmåned, betoner Maria Clement Hagstrup.