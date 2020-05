Kulturarven sejrer over corona-virus

VESTHIMMERLAND:Corona eller ej! For sjette år i træk inviterer en lang række af Vesthimmerlands kulturaktører i fællesskab til Kulturarvsmåned i juni.

Planlægningen har selvsagt i år været markant udfordret af den usikkerhed, som corona-situationen har skabt siden midt i marts.

Derfor ser årets Kulturarvsmåned også en smule anderledes ud end de foregående fem år.

- Men der er stadig garanti for interessante og anderledes oplevelser med Vesthimmerlands kulturarv, pointerer museumsinspektør Maria Clement Hagstrup, Vesthimmerlands Museum.

Programmet for Kulturarvsmåneden 2020 indeholder således forslag til ikke færre end 20 spændende kør-selv oplevelser for hele familien.

Der er eksempelvis mulighed for at komme med på skattejagt i Ertebølle, deltage i en oplevelsestur på De Himmerlandske Heder eller en kirkerundvisning i Østerbølle, eller komme med til en åben arkæologisk udgravning på Galgehøj i Aars og en solhvervsfejring i enten stenalderens storstensgrav eller på Johannes V. og Thit Jensen Museet i Farsø.

Og hvis den åndelige føde ikke er nok, findes der også kombinationer som tilfredsstiller både ganen og hjernen. Som for eksempel når Museet Herregården Hessel inviterer til fortællinger og snapsesmagning og/eller kagebord, eller når Vitskøl Kloster byde på fællesspisning og historiefortælling.

I løbet af Kulturarvsmåneden bliver der også rig mulighed for at kombinere motion med viden.

Der er både pilgrims-, kirkegårds- og byvandringer - og rundvisninger i jernalderbyen på Østerbølle Hede, Rævemosen og på Aggersborg.

Langs Ertebølles kyst fortælles der på en gåtur om den dramatiske klimahistorie, der bl.a. er manifesteret ved Ertebølle Hoved, mens det på en byvandring i Farsø handler om det berømte søskendepar Johannes V. og Thit, og de steder, der havde betydning for familien Jensen.

Kommunens lokalhistoriske arkiver tager ligeledes del i fejringen af kulturarven. I Ranum kan man således blive klogere på byens lange og spændende historie, mens Hornum Lokalhistorisk Arkiv afholder erindringscafé.

Den almindelige vesthimmerlænding har også selv mulighed for at bidrage aktivt.

Alle kommunens borgere opfordres - via Instagram eller mail - til at dele fotos af yndlingssteder i kommunen - og supplere med et par linjer om, hvorfor netop dette sted har særlig betydning for dem.

Samtidig appelleres der til, at kommunens indbyggere skriver corona-dagbog søndag 14. juni, så de på den måde kan være med til at lave et fælles nedslag i lokalhistorien - til gavn for eftertiden.

Det overordnede spørgsmål lyder ganske enkelt: Hvordan har corona-krisen påvirket jeres liv?

- Alt i alt byder juni på interaktion på mange forskellige plan, og der er noget for enhver smag - og for alle aldersgrupper, fremhæver Maria Clement Hagstrup.

På grund af corona-situationen udkommer det samlede program for Kulturarvsmåneden undtagelsesvist kun digitalt.

Programmet kan - i takt med at de sidste brikker falder på plads - nærmere studeres på de sociale medier eller på Vesthimmerlands Museums hjemmeside www.vesthimmerlandsmuseum.dk