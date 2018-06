ØSTER BRØNDERSLEV: Henrik Hald, der er en kulturblæksprutte, stopper 15. august som leder af Samlingshuset i Øster Brønderslev.

Han tiltrådte, mens Samlingshuset var under opførelse for seks år siden men har nu valgt at søge nye græsgange.

Henrik Hald kom til Samlingshuset efter 26 år på Pedershaab i Brønderslev.

Han er mest kendt for sit engagement i et utal af musikalske arrangementer, specielt i Den Runde Pavillon i Brønderslev.