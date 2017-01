AALBORG/NØRRESUNDBY: Cyklister og fodgængere kan snart tage en ny fjordforbindelse i brug.

Kulturbroen eller cykel- og gangstien på Jernbanebroen har været længe undervejs, men i næste måned ventes den at åbne for borgerne.

I den forbindelse bliver der holdt en indvielse, som initiativtageren til Kulturbroen, byrådsmedlem Jens Toft-Nielsen (SF) står bag. Den præcise åbningsdato for snoreklipningen er endnu ikke på plads. Mens stadsingeniør Svend Erik Pedersen forventer, at det bliver omkring 1. februar, peger Jens Toft-Nielsen peger på, at Banedanmarks tidsplan siger 7. februar.

- Når vi ikke helt ved, hvornår Banedanmark er færdig, indkalder vi med relativ kort varsel til en indvielsesdag, siger Jens Toft- Nielsen (SF).

Åbningen af den nye forbindelse med et samlet budget på 25 mio. kr. markeres også endnu senere i forbindelse med Aalborg Regatta, der afholdes i dagene 9. juni til 11. juni. Den endelige dato er dog ikke på plads.

Åbningen af Kulturbroen har senest været forsinket på grund af, at et skib tilbage i juni sidste år påsejlede den nordlige bropille ved Jernbanebroens klapfag.

- Status er, at de dele på Kulturbro-projektet, der ligger under Aalborg Kommune, de er afsluttet og på plads lige inden nytår, og det som det afventer nu er, at Banedanmark får lavet deres sidste arbejder i relation til den her påsejling, siger stadsingeniør Svend Erik Pedersen.