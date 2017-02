LOS ANGELES: Det er ikke kun filmholdene bag de to danske oscarbud, der repræsenterer Danmark i Dolby Theatre, hvor det netop er blevet afgjort, at der ikke er en statuette at tage med hjem for hverken kortfilmen "Silent Nights" eller dramaet "Under Sandet".

Også kulturminister Mette Bock (LA) sidder i salen, og hun er stadig stolt af de danske bidrag, selv om det ikke blev til priser.

- Juryen valgte andre film end de danske, men det betyder jo ikke, at de danske film ikke er gode. For det synes jeg, at de er, siger hun.

- Jeg mener fortsat, at det er meget flot at blive nomineret, og jeg håber, at holdene bag filmene stadig kan benytte nomineringen som en trædesten mod nye store udfordringer og oplevelser, siger hun.

Hun mener, at man skal huske at kigge på det store billede - ser man tilbage, har Danmark nemlig opnået rekordmange nomineringer de senere år.

- Endelig skal man huske på, at ingen andre lande har været nomineret lige så ofte som de danske film i løbet af de seneste 10 år. Det er fremragende, og med den store talentmasse i dansk film lover det godt for fremtiden, siger hun.

"Silent Nights" tabte til kortfilmen "Sing", og "Under Sandet" måtte se sig slået af iranske "The Salesman".

/ritzau/