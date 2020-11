Kulturminister fastholder nej til flere tilskuere

KØBENHAVN:Kulturminister Joy Mogensen (S) mener fortsat ikke, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at lukke mere end 500 mennesker ind på de danske fodboldstadioner.

Det fortæller hun tirsdag i et samråd, hvor både Venstre og Konservative stillede hende spørgsmål om superligaordningen.

Ordningen tillader idrætsarrangementer at lukke mere end 500 mennesker ind til et sportsarrangement. Den har været suspenderet siden 18. september.

- I det øjeblik, hvor det er sundhedsmæssigt forsvarligt, så vil jeg gå videre af den vej, siger Joy Mogensen.

Ministeren konkretiserede dog ikke, hvornår smittetallet vil være lavt nok til at genindføre ordningen.

Konservative ville gerne vide, hvorfor regeringen ikke tilpasser restriktionerne, så mængden af tilskuere, der er tilladt, er tilpasset institutionens størrelse - hvad end der er tale om teatret eller fodboldstadionet.

Men heller ikke her lykkedes det Kulturministeren at blive konkret.

- Ordningen giver mulighed for at tilpasse restriktionerne, når smittetrykket er bedre, forklarer Joy Mogensen.

Venstre påpegede desuden, at fodboldfansene blot mødes på en bar for at se fodbold, når de ikke må blive lukket ind på stadion.

Men Kulturministeren forklarede, at det ikke burde være noget problem for smitterisikoen, da også barerne er underlagt restriktioner, der skulle forhindre dette.

Venstres argument for at lukke flere på stadion er, at der ikke er påvist smitte i forbindelse med fodboldkampe endnu.

Også Erhvervsminister Simon Kollerup blev kaldt ind for at svare på spørgsmål – det var dog angående kompensation til sportsklubberne.

Venstre, som havde kaldt ministeren i samråd, ville gerne vide, hvad der skulle ske med kompensationen til fodboldklubberne fremadrettet, når nu regeringen fastholder suspenderingen af superligaordningen.

Simon Kollerup forklarede, at der er forskellige former for hjælp at hente for fodboldklubberne.

- Klubberne har kunnet få lønkompensation til spillere og andre ansatte, men de har også kunnet få dækket tab, hvis de har haft omsætningsnedgang under coronaperioden, forklarer han.

- Lige nu forbliver kompensationsordningerne en mulighed indtil januar, men fortsætter krisen, så skal der nok være et sikkerhedsnet spændt ud.

