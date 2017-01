KØBENHAVN: Kulturminister Mette Bock (LA) kalder sagen om en hestetransport finansieret for licenspenge for "en bizar sag".

- Jeg synes, at det lyder som en meget bizar sag, og jeg kan forstå, at der er spørgsmål på vej desangående, og så må vi jo bede DR redegøre for det.

- Jeg håber, at DR vil være åbne, og helt personligt vil jeg sige, at hvis det forholder sig som beskrevet her, så synes jeg, at DR gør sig utroligt sårbar over for kritik, siger Mette Bock.

Sagen drejer sig om DR-journalist Johannes Langkilde, som af sin arbejdsgiver fik betalt transporten af sin kones hest fra Danmark til Washington, da han flyttede til USA som korrespondent.

Det kostede licensyderne næsten 70.000 kroner at flytte DR-korrespondentens hustrus hest. Det viser en faktura, som Radio24syv har set, og DR har efterfølgende bekræftet beløbet.

