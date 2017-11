Kulturmøde-gæster fra 72 kommuner

MORS: Hun er en moden kvinde. Eller måske mere præcist, men mindre høfligt: En ældre kvinde. Men hun er veluddannet, og så rejste hun temmelig langt for at komme til Kulturmøde på Mors.

Omtrent sådan så den typiske kulturmødedeltager ud, ifølge den spørgeskemaundersøgelse, som blev lavet i forbindelse med den femte udgave af Kulturmødet. Tallene er nu bearbejdet og vil indgå i en evaluering, som er på børne- og kulturudvalgets dagsorden onsdag.

Borgere fra i alt 72 af landets 98 kommuner deltog i undersøgelsen. Og dermed må et af hovedmålene for Kulturmødet - at være en landsdækkende begivenhed - siges at være nået, konstaterer Niels Otto Degn, chefkonsulent i Morsø Kommune.

Ikke overraskende var der dog stadig mange morsingboer på Kulturmødet. Hver fjerde kom fra hjemkommunen. Men derefter var København, Aarhus og Aalborg de bedst repræsenterede kommuner, og først på femte- og sjettepladsen dukker nabokommunerne Thisted og Skive op.

Og kvinderne er altså i overtal. Det gælder både blandt kunstnere, udstillere, arrangører, paneldeltagere og almindelige gæster. Kun blandt moderatorerne - altså lederne af Kulturmødets debatarrangementer - var der flere mænd end kvinder. I alt var 63 pct. af deltagerne kvinder.

60 pct. var 51 år eller ældre, og 76 pct. havde en mellemlang eller lang videregående uddannelse.