Kulturmødet er tilbage - og så ikke alligevel

NYKØBING:Folkescenen er rejst og bænkene stillet op på Kulturpladsen. Og Clement Kjersgaard var ved middagstid også tilbage på scenen.

Så vidt ligner Kulturmødet Mors sig selv efter sidste års coronapause. Men restriktionerne præger stadig begivenheden, der optræder i noget andre klæder en kulturmødegæsterne har været vant til gennem snart mange år.

Clement Kjersgaard er tilbage som moderator af debatterne under Kulturmødet Mors.

- Der er meget anderledes, konstaterer Rikke Bjørn Albertsen fra Aarhus, der er til kulturmøde for fjerde eller femte gang, mens hendes mand, Jens Bjørn Albertsen, kun har deltaget et par gange før.

I år følges de med vennepar, Gloria Jensen og Finn Pedersen, der ikke tidligere har været til Kulturmødet Mors. De fire havde taget plads på første bænkerække til arrangementet ved middagstid, der i år hed velkomst og ikke åbning. Åbningen med deltagelse af bl. a. den nye kulturminister, Ane Halsboe-jørgensen, var en online-begivenhed, der fandt sted tidligere torsdag formiddag.

Men inden velkomsten - og de efterfølgende debatter på Kulturpladsen - havde selskabet fra Aarhus nået at konstatere, at ude i byen var alt ikke som det plejede under Kulturmødet Mors.

To vennepar fra Aarhus, Finn Pederesen, Gloria Jensen og Rikke og Jens Bjørn Albertsen, var blandt de relativt få gæster til velkomsten torsdag middag. Foto: Bo Lehm

- Vi savner salonerne, de der forfattersaloner, hvor Carsten Jensen eller Anders Fogh Jensen. Og boderne, og det der liv, der plejer at være, når der er Folkemøde. Og så går man lige ind og spiser et sted - det spisested, der var her, det var jo sublimt, siger Rikke Bjørn Albertsen.

- Det er lidt ærgerligt. Men sådan er det...

Men i år skal man altså have besluttet sig på forhånd om, hvad man gerne vil opleve. Til det meste er der krav om billetbestilling, og det har venneparret fra Aarhus så også benyttet sig af, og har booket en hel masse.

- Men det er sværere at være fleksibel og spontan. Når man ar købt billet, så tænker man jo også, så må du hellere møde op.

Også til velkomsten og debatterne fra Folkescenen var der billetkrav. Det kunne ses, som Clement Kjærsgaard konstaterede. For der var meget god plads og betydeligt færre folk på de normalt stopfyldte bænkerækker ved Folkescenen.

Clement Kjersgaard gør klar til eftermiddagens debatter på Folkescenen.

Men de, der kom, fik sunget "Blæsten går frisk...", der ifølge Clement Kjersgaard er det nærmeste, vi kommer på en nationalsang i dette hjørne af landet.

Blæsten gik dog frisk i en lidt anderledes udgave. Rasmus Dissing med band og medlemmer af Nykøbings håndværkerkor sang den udsat for flamenco-rytmer, afbrudt af en dans ved et medlem af ensemblet Flamencolegenderne.

Eftermiddagens første debat om genstart af kunst og kulturlivet.

Til gengæld for de færre programpunkter er Kulturmødet Mors i år udvidet til fire dage med både online og live-begivenheder.

- Vi har sunget den anden fem, seks eller ottehundrede gange. Så det var sjovt at prøve på den her måde, siger Bjørn Jørgensen, tenor i Håndværkerkoret

Medlemmer af Nykøbimgs Håndværkerkoret sang for på "Blæsten går frisk..." - en anderledes flamencoudgave.