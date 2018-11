Kulturprisen går til Jonah Blacksmith

STØVRING: Bandet kunne ikke selv være til stede i Stubhuset i Støvring, for ganske få minutter efter modtagerens navn var afsløret, skulle bandet gå på scenen i Sønderborg. De kunne dog nå at få den glædelige overraskelse via en skypeforbindelse, så de kunne være lidt med.

Kernen i bandet er de to brødre Thomas og Simon Alstrup, der er født og opvokset i Thy. De skriver musikken og teksterne, og i den forbindelse trækker de på netop deres opvækst i det nordvestjyske. De har fået produceret en dokumentarfilm om deres bedstefar, Johannes Alstrup, der var smed og spillemand. Den bliver vist på storskærm, mens bandet spiller til, som filmkoncerter.

Netop det har dommerne lagt vægt på i deres nominering:

"Jonah Blacksmith har henrykket, ramt og rørt et stort publikum med lige dele jordnære og ukrukkede fortællinger om deres ophav og opvækst i det elskede Nordvestjylland og den grundfortælling, der er i al deres musik, deres sceneshow og film rammer både publikum og anmeldere lige i hjertekulen og er med til at udbrede en større fortælling om det nordlige Danmarks mennesker og natur."