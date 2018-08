Kun Bornholm og Anholt har fortsat afbrændingsforbud

Kun øerne Anholt og Bornholm har fortsat et afbrændingsforbud, efter at fire kommuner på Djursland onsdag eftermiddag har ophævet deres.

Det oplyser Danske Beredskaber.

På Bornholm løber det nuværende forbud til mandag 20. august, og det forventes ikke at blive forlænget.

Dermed vinker Danmark næsten farvel til forbuddet, der fra 3. juli dækkede hele landet.

Det gjorde det forbudt at tænde bål - heller ikke i bålfad - mens man kun måtte bruge grill, hvis grillen var placeret på et ikke-brændbart underlag. Nogle steder var det helt forbudt at grille med kul.

Ligeledes har det været forbudt at bruge ukrudtsbrændere.

Formelt er Bornholm sidste kommune, der har et forbud, men i en pressemeddelelse skriver beredskabet på Djursland, Favrskov og Randers, at Anholt er undtaget fra ophævelsen af forbuddet.

