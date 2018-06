Kun ét bud på Syvstenhallen

SYVSTEN: Vendsyssel Håndbold har som tidligere omtalt tilbudt at købe Syvstenhallen af Frederikshavn Kommune, der valgte at sætte hallen i offentligt udbud.

Ved fristens udløb var der kun kommet et bud på den gamle og temmelig nedslidte idrætshal.

Buddet opfyldte dog ikke de konditioner, der var lagt ind i udbuddet, men økonomiudvalget har givet forvaltningen besked på at optage forhandling med tilbudsgiveren og afstemme forventningerne.

- Alle håber, at det lykkes at finde en køber. Det vil være en win win situation, siger borgmester Birgit Hansen.

De nuværende brugere

En af betingelserne er at sikre, at lokalsamfundet og de idrætsklubber, der i dag benytter hallen, fortsat kan bruge hallen.

Hallen blev udbudt uden mindstepris og skal overtages som beset uden mulighed for at handelen går tilbage.

Syvstenhallen var i en periode lukket, da kommunens Ejendomscenter ikke fandt det forsvarligt at dyrke idræt i den gamle hal, og en decideret lukning har længe spøgt i baggrunden, men efter en renovering af det mest nødvendige åbnede hallen igen.

Lyngsås storhedstid

Ejendomscenteret vurderer, at der skal bruges cirka 239.000 kr. til at udbedre hallen, hvis den skal kunne anvendes et år mere.

Syvstenhallen oplevede sin storhedstid sidst i 80érne, da håndboldklubben Lyngså BK fejrede store triumfer på sin hjemmebane i Syvsten. Det er i år 30 år siden, Lyngså BK vandt det danske mesterskab i kvindehåndbold - med Preben Leth Pedersen som træner, Bente Thomsen som anfører, Lise-Lotte Lauridsen og Conni Pedersen (nu Nepper) som nogle af de største profiler i den lille landsbyklub, der dengang prægede toppen af dansk kvindehåndbold. Og tre år på stribe vandt pokalturneringen.